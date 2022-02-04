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Aşk galip geldi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barıştı...

#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Mehmet Üstündağ
Aşk galip geldi Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barıştı...
Mehmet Üstündağ

Romantik Paris tatilinden sonra ayrılan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç barışmış! “Bir daha asla olmaz” diyen çift, aşklarına bir şans daha vermiş.

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1 yıldır birlikte olan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, aralık ayında âşıklar şehri Paris’e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı. Paris onlara uğursuz gelmiş, dönüşte büyük bir kavga eden çift, “Bir daha asla olmaz” diyerek ayrı yollara gitmiş ve birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmıştı.

Aldığım duyumlara göre çift büyük konuşmalarına rağmen barışmış! Oğuzhan Koç, “O Ses Türkiye”deki durgun halleriyle dikkat çekmiş, hatta Ebru Gündeş “Araya girelim, sizi barıştıralım” demişti. Birkaç yakın arkadaşı, çifti habersiz bir araya getirerek barışmalarını sağlamış.
Ebru Gündeş’in aracı olup olmadığını öğrenemedim ama belli ki aşk galip gelmiş!

İkilinin geçtiğimiz günlerde astrolog Zeynep Turan’ın “hüzünsüz neşe olmaz” sözünü aynı anda beğenmesi, kafalarda soru işareti uyandırmıştı.
Şimdilik barıştıklarını hayranlarından gizleyen ünlü çift, aralarındaki sorunları masaya yatırıp çözdükten sonra yeniden el ele karşımıza çıkacak bence...

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Artık Soho House’da

90’lı yılların ünlü modellerinden Begüm Özbek, modelliği bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı.

Aşk galip geldi Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barıştı...

ABD’de turizm okuyan Özbek, İstanbul dönüşünde Mövenpick, Ritz, Raffles, Sofa Hotel gibi lüks otellerde yöneticilik yaptı. Aynı dönemin ünlü modellerinden Demet Yoruç’un paylaşımıyla öğrendim ki; Begüm Özbek, Soho House’a transfer olmuş. 3 aydır Soho House’da çalışan Özbek, burada misafir ilişkileri müdürü...

Aşk galip geldi Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barıştı...

Sevgiliyle Tulum tatili

Kendisi Beşiktaş başkanı iken, ekibinde yöneticilik yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Fikret Orman, soluğu sevgilisi Tuğba Coşkun ile birlikte Meksika’nın tatil cenneti Tulum’da almış.

Aşk galip geldi Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barıştı...


Yeşilköy’de bir mekanda silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Mahmutyazıcıoğlu’nu saldırıdan birkaç saat önce ziyaret eden Orman, yaptığı açıklamada “ABD’ye gitmeden önce görüşelim demiştik. Benim kardeşim gibiydi. Olayın şokundayım, çok üzgünüm” diye konuşmuştu.

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Aşk galip geldi Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barıştı...


Fikret Orman, planladığı gibi iş toplantıları için sevgilisiyle birlikte önce Miami’ye uçtu. Buradaki işlerini hallettikten sonra da yine planladıkları gibi Tulum’a geçmişler. Ne desem bilemedim; iyi tatiller dilerim...

Önce Disneyland sonra Paris

Cemiyetin sevilen isimlerinden Burcu Şendir, yarıyıl tatilini oğlu Furkan Karabacak ile Fransa’da geçiriyor. Anne-oğul önce Disneyland’a giderek, buradaki büyülü dünyanın keyfini çıkardı. Ardından Paris’e geçen Burcu Şendir ve Furkan, üç gün de dünyanın moda ve sanat başkentinin altını üstüne getirecek. Paris’in kalbindeki Hotel Marignan Champs-Elysees’te kalan anne-oğul, bol bol müzeleri gezecek.

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Aşk galip geldi Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barıştı...

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