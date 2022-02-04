Sinan Akçıl eşi Burcu Kıratlı'ya çekişmeli boşanma davası açtı

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Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 2018 yılının aralık ayında sürpriz bir şekilde Amsterdam’da evlenmişti. Çiftin bu evliliği 9 ay sürmüş, 2019 yılında boşanmışlardı.

Tekrar barışan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı geçen yıl şubat ayında yeniden nikâh defterine imza attı. Beşiktaş’taki bir otelde gerçekleşen törende

çiftin nikâh şahitliğini şarkıcı Sibel Can, oyuncu Hatice Şendil ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı. 40 kişinin katıldığı merasimde Burcu Kıratlı, modacı Hakan Akkaya imzalı gelinlik giydi.

GİZLİLİK TALEP ETTİ

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez boşanma kararı aldı. Akçıl, avukatları aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı.

Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle çekişmeli olarak dava açan Akçıl, gizlilik talebinde bulundu. Çiftin gizli tutulan boşanma dosyasındaki iddiaları mahkemenin inceleme altına aldığı öğrenildi. Öte yandan Burcu Kıratlı, sosyal medya sayfasından ‘Akçıl’ soyadını sildi.

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SOYADINI SİLDİ

Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı, ilk iş olarak eşinin soyadını sildi. Ünlü oyuncunun boşanmakta kararlı olduğu öğrenildi.