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Demet Özdemir: Yorucu bir hayatım var

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#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Oyuncu
Demet Özdemir: Yorucu bir hayatım var
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 08:40

Demet Özdemir, InStyle dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Ünlü oyuncu, “Bu ışıltısı ve koşturmacası bol hayat yorucu geliyor mu bazen?” sorusunu “Evet, yorucu bir hayatım var” diye yanıtladı.

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DEMET Özdemir, InStyle dergisinin ocak sayısı için Erciyes’te objektif karşısına geçti. Derginin sorularını da yanıtlayan oyuncu, soğuk havalarla arasının iyi olduğunu söyledi:

“Soğukla mesleğim gereği aram oldukça iyi. Kondisyonum sağlam. Karı da çok severim, kim sevmez? İlk kar tanesini gördüğünde bile çocukça mutlu oluyor insan. Kar yağışı izlemeyi ve karda yürümeyi çok severim. Sadece kayak yapmakla ilgili biraz korktuğum için izlemeyi tercih ederim. Belki zamanla bu korkumun da üzerine gidebilirim. Tatil içinse bir seçim yapmak durumunda kalsam hem yaz hem kış diyebilirim.”

Demet Özdemir: Yorucu bir hayatım var


GÖZ ÖNÜNDE OLMAK DURUMUNA TAKILMIYORUM

Özdemir, “Setler, çekimler, kapaklar, galalar; bu ışıltısı ve koşturmacası bol hayat yorucu geliyor mu bazen? Hep göz önünde olmak bazen bunaltıcı oluyor mu?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

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“Evet, yorucu bir hayatım var. Hatta bazen kendi taleplerim bile olabiliyor bunlar. Dinlenmek yerine hep aktif olmak istiyorum, çünkü hayallerimin bir parçasıydı bu. Bekletmek, ertelemek bana iyi gelmiyor. O yüzden göz önünde olmak durumuna takılmadan işini iyi yapan, sevgi dolu insanlarla bir araya gelmek bana çok iyi hissettiriyor diyerek motive oluyorum.”

Demet Özdemir: Yorucu bir hayatım var

Oğuzhan’ın hediyesi

DEMET Özdemir, kendisine alınan son hediye sorulunca şöyle dedi: “Oğuzhan (eşi Oğuzhan Koç) aldı. Video çekmeyi çok seviyorum, an biriktirmeyi. Bu aralar eski video kayıtları izliyorum. Çok gerçek, yaşanmışlık hissi veriyor. Aynı duyguyu yakalayabileyim diye olacak ki eski bir makine aldı. Şimdi videoları onunla çekeceğim. Hediyeleşmeyi severiz.”

Demet Özdemir: Yorucu bir hayatım var

En özeli Altın Kelebek tasarımı

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Ünlü oyuncu dergiye en sevdiği “kırmızı halı görünümünü” açıkladı: “Hepsi benim bebeklerim! Hepsinde çok emek var, hiçbiri için gerçekten birbirinden daha iyi diyemem. Hepsi çok özel, hepsi çok güzeldi ama heyecanım taze olduğu için 2022 Altın Kelebek’te giydiğim Maison Yeya tasarımı elbise diyebilirim.”

Demet Özdemir: Yorucu bir hayatım var

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#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Oyuncu

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