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Demet Akalın'dan Deha- Aslı Bilimlier yorumu: O kadar büyütecek bir durum yok

#Demet Akalın#Aslı Bilimlier#Gülşah Saraçoğlu
Demet Akalından Deha- Aslı Bilimlier yorumu: O kadar büyütecek bir durum yok
Sayit DURMAZ

Demet Akalın, önceki akşam Etiler’de muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Şarkıcı, Aslı Bilimlier’in, adı Gülşah Saraçoğlu ile aşk yaşadığı haberleriyle anılan Deha Bilimlier’le boşanma gibi bir durumunun olmadığını söyledi.

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Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Deha Bilimlier ve modacı Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk iddiaları ile ilgili konuşmuş, “Tarafları uyarmıştım” demişti.

Bunun üzerine Gülşah Saraçoğlu, ünlü sanatçıya dava açacağını söylemişti. Akalın, geçtiğimiz akşam Etiler Sahne isimli mekanda konser verdi. Çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı, muhabirlerin “Gülşah Saraçoğlu size dava açmış” sözü üzerine “Arkadaşlar trafiği felç ettik. Ne güzelsin Beşiktaş” diyerek konuyu geçiştirdi.

Aslı Bilimlier’in eşine boşanma davası açıp açmadığını soran muhabirlere ise Akalın, “O kadar büyütecek bir durum yok, abartmayın abi” yanıtını verdi.

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