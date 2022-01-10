Demet Akalın'dan Deha- Aslı Bilimlier yorumu: O kadar büyütecek bir durum yok

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Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Deha Bilimlier ve modacı Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk iddiaları ile ilgili konuşmuş, “Tarafları uyarmıştım” demişti.

Bunun üzerine Gülşah Saraçoğlu, ünlü sanatçıya dava açacağını söylemişti. Akalın, geçtiğimiz akşam Etiler Sahne isimli mekanda konser verdi. Çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı, muhabirlerin “Gülşah Saraçoğlu size dava açmış” sözü üzerine “Arkadaşlar trafiği felç ettik. Ne güzelsin Beşiktaş” diyerek konuyu geçiştirdi.

Aslı Bilimlier’in eşine boşanma davası açıp açmadığını soran muhabirlere ise Akalın, “O kadar büyütecek bir durum yok, abartmayın abi” yanıtını verdi.