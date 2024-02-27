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Dedikodular doğru çıktı...Ebru Gündeş ile Murat Özdemir bugün evlendi

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#Ebru Gündeş#Murat Özdemir#Dubai
Dedikodular doğru çıktı...Ebru Gündeş ile Murat Özdemir bugün evlendi
Onur KARADEMİR
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 10:57

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir, 2023 yılının aralık ayında başlayan ilişkilerini bugün nikâh masasına taşıdı. Çift, bugün Dubai Başkonsolosluğu'nda sade bir törenle evlendi.

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Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan'ın kıydığı nikahta Ebru Gündeş’in şahidi işinsanı Faruk Özbek, Murat Özdemir’in şahidi Okan Küfeci oldu.

AŞKIN HİKAYESİ...
Ebru Gündeş uzun bir aradan sonra kalbinin kapılarını Murat Özdemir’e açtı.

Bugün evlenen Ebru Gündeş ile Murat Özdemir, iki yıl önce arkadaş ortamında tanıştı.

Ebru Gündeş, o dönem Selin Kabaklı ile evli olan Murat Özdemir’e duygusal bir yakınlık göstermedi. Evliliğinde sorunlar yaşayan Özdemir, Gündeş’e ilgi duymaya başlayınca sanatçıyı yakın markaja aldı.

Dedikodular doğru çıktı...Ebru Gündeş ile Murat Özdemir bugün evlendi

Gündeş’in karşılık vermemesine rağmen pes etmeyen iş insanı sanatçının sahne aldığı mekânlara giderek onu en ön sıradan izledi. Eşinden 2022 Temmuz ayında boşanan Özdemir, resmi ayrılığın ardından Gündeş’e duygularını yeniden dile getirdi.

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Gündeş, eşinden ayrılan Özdemir’e uzun bir süre sonra bu kez yeşil ışık yaktı. Gündeş ve Özdemir, 2023 yılının aralık ayında başlayan ilişkilerini bugün Dubai Başkonsolosluğu'nda sade bir tören ile nikâh masasına taşıdı.

DUBAİ-TÜRKİYE ARASINDA MEKİK DOKUYOR

Ebru Gündeş’ten 12 yaş küçük olan 37 yaşındaki Murat Özdemir’in 3 çocuğu var. Dubai merkezli yazılım ve savunma sanayiye hizmet veren bir şirketin sahibi olan Murat Özdemir, Dubai-Türkiye arası mekik dokuyor. Ebru Gündeş de kızının eğitimi için Dubai’de yaşıyor, iş için Türkiye’ye geliyor.

 

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#Ebru Gündeş#Murat Özdemir#Dubai

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