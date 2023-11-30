Darülaceze'de tedavi gören Zerrin Özer'den haber var

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Zerrin Özer, sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı:

"Kıymetli sevenlerim; Dün itibarı ile sevgili doktorumun vesile olduğu, değerli kurum Darülaceze'deki tedavim sona erdi. Tüm ekibe sonsuz teşekkürler ederim.

Bundan sonraki aşamada günlük hayatımı az da olsa etkileyen yürürken yaşadığım denge problemiyle ilgili tedavi sürecim muhteşem tıbbi donanım ve profesyonel ekibe sahip Çam ve Sakura Hastanesi’nin kıymetli doktorları tarafından yönetilecektir.

Tüm bu sürecin ilk gününden itibaren ilgisi ve desteği ile yanımda olan Sn. Cumhurbaşkanı Baş Danış-manı Sn. Ahmet Selim Köroğlu'na ve bundan sonraki süreçte sağlığın huzurla emanet ettiğin Çam ve Sakura hastanesi başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiğit'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım Sevgi dolu Saygıla-rımla Canlarım... Zerrin Özer "

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AİLE BAKANI'NDAN ZİYARET

Geçtiğimiz günlderde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanatçıyı ziyaret etmişti.

Bakan Göktaş, kronik rahatsızlığı bulunan ve yürümekte güçlük çeken Zerrin Özer’e doktor nezaretinde devam eden tedavisi boyunca her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da açıklamıştı.

‘DEFOLUP GİTMEK İSTİYORUM’

Zerrin Özer, sağlık sorunları nedeniyle Haziran 2022’de müziği bıraktığını açıkladıktan birkaç ay sonra geri dönmüştü. Sosyal medyada borderline yani ‘kişilik bozukluğu’ hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan sanatçı, “Defolup gitmek istiyorum. Bıktım artık beni yaftalamanızdan” demişti.