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Ceren Hindistan ile Lerzan Mutlu icralık oldu

#Lerzan Mutlu#Ceren Hindistan#İcra Davası
Ceren Hindistan ile Lerzan Mutlu icralık oldu
Özge Eğrikar

OYUNCU Ceren Hindistan “sürtük” diyerek hakaret ettiği Lerzan Mutlu’nun açtığı davada 7 bin lira tazminata mahkum edildi ancak parayı ödemedi. Lerzan Mutlu da Ceren Hindistan hakkında toplam 20 bin 90 lira 22 kuruşluk icra takibi başlattı.

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Lerzan Mutlu, bir dönem sunuculuğunu yaptığı televizyon programında Ceren Hindistan’ın işadamı Ümit Aslan’la yaptığı imam nikahlı evliliğiyle ilgili eleştiride bulundu. Ceren Hindistan sosyal medya hesabından, “Türkiye’nin iki seviyesiz sürtüğü çıkmış bizi eleştiriyor. Hangi vasıfla? Hayat bizim dedikodusu sizin, hayırdır? İmam nikâhlı da olurum resmi nikâhlı da... Hayat benim değil mi? Size mi vereceğim hesabını! Kabul eden benim, yaşayan benim! Sana ne! Yeni doğum yapmış bir anneye bunu yaptığınız için Allah sizin belanızı versin!” diye karşılık verdi ancak bu mesajını daha sonra sildi. Lerzan Mutlu, Ceren Hindistan’ın bu paylaşımı nedeniyle savcılığa şikayetçi oldu. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada Ceren Hindistan hakaret suçundan bin 160 lira adli para cezasına çarptırıldı.

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LERZAN MUTLU DAVAYI KAZANDI

Lerzan Mutlu, ceza davasının ardından avukatı Barbaros Bursalıoğlu aracılığıyla Ceren Hindistan’a 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ceren Hindistan’ın hakareti nedeniyle müvekkilinin manevi olarak sıkıntı yaşadığını öne süren avukat Bursalıoğlu, “Davalı, yaptığı eylemden sonra müvekkil ile iletişim kurmamış, özür dilememiş ve pişmanlığını dile getirmemiştir” dedi. İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yaklaşık iki yıldır devam eden davada mahkeme Lerzan Mutlu’yu haklı buldu ve Hindistan’ın 7 bin lira manevi tazminatı faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.

BU DEFA İCRALIK OLDULAR

Lerzan Mutlu kazandığı tazminatı tahsil edemeyince Ceren Hindistan’la icralık oldu. Lerzan Mutlu’nun avukatı Barbaros Bursalıoğlu İstanbul İcra Müdürlüğü’ne başvurarak, avukatlık ücreti ve icra masraflarıyla birlikte toplam 20 bin 90 lira 22 kuruş alacağın tahsilini istedi.

 

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#Lerzan Mutlu#Ceren Hindistan#İcra Davası

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