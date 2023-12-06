×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Cansu Tosun: Serenay’la aynı projede oynarım

Güncelleme Tarihi:

#Cansu Tosun#Serenay Sarıkaya#Ümran Seyhan
Cansu Tosun: Serenay’la aynı projede oynarım
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2023 12:14

Cansu Tosun’un babası ile Serenay Sarıkaya’nın annesi arasındaki ilişki olay yaratmıştı. Cansu Tosun, gizli aşkın açığa çıkmasının ardından “Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer alır mısınız?” sorusuna olumlu yanıt verdi.

Haberin Devamı

CANSU Tosun’un babası Kenan Tosun’un evli olmasına rağmen Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan’la aşk yaşadığı ortaya çıkmış, bu ilişki magazin dünyasında büyük ses getirmişti.

Cansu Tosun önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Ünlü oyuncuya babasıyla ilgili sorular yöneltildi. Cansu Tasun, muhabirlerin “Babanızla görüşmediğiniz konuşuluyor” şeklindeki yorumuna “Öyle bir şey yok. Ben annemle de, babamla da görüşüyorum” diye karşılık verdi.

Cansu Tosun: Serenay’la aynı projede oynarım


BANA HİÇ YAKIŞMAZ

Cansu Tosun, “Babanıza kırılmadınız mı?” sorusu üzerine şöyle konuştu:

“Bunlar aile arasında konuşulmuş, aile içinde kalması gereken şeyler. Burada konuşmayalım. Ben kendi özel hayatımı dahi konuşmuyorum, anne ve babamın özel hayatını konuşmak bana hiç yakışmaz.”

Haberin Devamı

Geçen günlerde sosyal medya hesabında “Ailem” notuyla paylaştığı fotoğrafta babasının olmadığı hatırlatılan Tosun, “Hiç hatırlamıyorum. Öyle mi? Tamam, babamı da paylaşırım” dedi.

Cansu Tosun: Serenay’la aynı projede oynarım

Oyuncu, “Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer alır mısınız?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“O konuyla bunun ne ilgisi var arkadaşlar? Tabii ki aynı projede yer alırım, değerlendiririm. Hiç konuşmaya bile gerek yok. Görürsem de merhabalaşırım. Hiç oralara girmeyelim.”

Sorunlar olur, düzelir

Cansu Tosun, Erkan Kolçak Köstendil’le evliliğinde sorun olduğu iddiasını soran muhabirlere “Evliliğimiz çok şükür çok iyi. Ben öyle bir şey duymadım ve yaşamadım. Bazen sorunlar olur, sonra düzelir” dedi.

Cansu Tosun: Serenay’la aynı projede oynarım


Gözden Kaçmasınİhanet iddialarının ardından soluğu annesinin yanında aldı Cansu Tosundan aile pozu...İhanet iddialarının ardından soluğu annesinin yanında aldı! Cansu Tosun'dan aile pozu...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cansu Tosun#Serenay Sarıkaya#Ümran Seyhan

BAKMADAN GEÇME!