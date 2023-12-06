Cansu Tosun: Serenay’la aynı projede oynarım

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CANSU Tosun’un babası Kenan Tosun’un evli olmasına rağmen Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan’la aşk yaşadığı ortaya çıkmış, bu ilişki magazin dünyasında büyük ses getirmişti.

Cansu Tosun önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Ünlü oyuncuya babasıyla ilgili sorular yöneltildi. Cansu Tasun, muhabirlerin “Babanızla görüşmediğiniz konuşuluyor” şeklindeki yorumuna “Öyle bir şey yok. Ben annemle de, babamla da görüşüyorum” diye karşılık verdi.

Cansu Tosun, “Babanıza kırılmadınız mı?” sorusu üzerine şöyle konuştu:

“Bunlar aile arasında konuşulmuş, aile içinde kalması gereken şeyler. Burada konuşmayalım. Ben kendi özel hayatımı dahi konuşmuyorum, anne ve babamın özel hayatını konuşmak bana hiç yakışmaz.”

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Geçen günlerde sosyal medya hesabında “Ailem” notuyla paylaştığı fotoğrafta babasının olmadığı hatırlatılan Tosun, “Hiç hatırlamıyorum. Öyle mi? Tamam, babamı da paylaşırım” dedi.

Oyuncu, “Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer alır mısınız?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“O konuyla bunun ne ilgisi var arkadaşlar? Tabii ki aynı projede yer alırım, değerlendiririm. Hiç konuşmaya bile gerek yok. Görürsem de merhabalaşırım. Hiç oralara girmeyelim.”

Sorunlar olur, düzelir

Cansu Tosun, Erkan Kolçak Köstendil’le evliliğinde sorun olduğu iddiasını soran muhabirlere “Evliliğimiz çok şükür çok iyi. Ben öyle bir şey duymadım ve yaşamadım. Bazen sorunlar olur, sonra düzelir” dedi.