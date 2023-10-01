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İhanet iddialarının ardından soluğu annesinin yanında aldı! Cansu Tosun'dan aile pozu...

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#Cansu Tosun#Serenay Sarıkaya#Ümran Seyhan
İhanet iddialarının ardından soluğu annesinin yanında aldı Cansu Tosundan aile pozu...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 17:40

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bir erkekle kameralara yansıdı. Yürüyüş yapan ikilinin basına yansımasının ardından Seyhan'ın yanındaki kişinin Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun olduğu ortaya çıktı.

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Yasak aşk iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Ümran Seyhan ile Kenan Tosun'un yazlıkta kapı komşuları olduğu öğrenildi.

Ümran Seyhan ile Kenan Tosun'un eşi Serpil Tosun'un arkadaş olduğu ve birlikte çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Tüm bu yaşananların ardından Serpil Tosun suskunluğunu bozdu. Yasak aşk iddialarının ardından 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada haberleri doğruladı. Tosun, "Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok . Allah'a havale ediyorum onları" dedi.

İhanet iddialarının ardından soluğu annesinin yanında aldı Cansu Tosundan aile pozu...

YASAK AŞK CANSU'YA SORULDU!

Serpil Tosun'un açıklamasının ardından yasak aşk oyuncu Cansu Tosun'a da soruldu. Cansu Tosun ise olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

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Soru karşısında gerilen Tosun, "Bu mesleği ben seçtim, bana benimle ilgili sorular sorabilirsiniz" dedi.

İhanet iddialarının ardından soluğu annesinin yanında aldı Cansu Tosundan aile pozu...

SOLUĞU ANNESİNİN YANINDA ALDI

Tosun, rol aldığı dizinin iki gün ara vermesiyle de soluğu ailesinin yanında aldı. Annesi ve ikiz kardeşiyle bir araya gelen Tosun, sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Ünlü oyuncunun aile pozunda babasının yer almaması ise dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede gündem olan pozlar için "Cansu tarafını seçti", 'Annesine destek oldu" yorumları yapıldı.

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#Cansu Tosun#Serenay Sarıkaya#Ümran Seyhan

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