Can Yaman haklı mı haksız mı?

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Can Yaman geçen akşam Nişantaşı Cabbar’dan çıkarken görüntülenmiş, ünlü oyuncu soruları yanıtsız bırakırken yanındakiler objektifleri engellemeye çalışmıştı.



Yaman, olayın haber olması üzerine yakınlarıyla çektirdiği bu kareyi “Bodyguardlarım (!)” notuyla paylaştı ve muhabirlere tepki gösterdi: “Hani beni artık çekmeyi bırakmıştınız?”

SAVAŞ ÖZBEY YAZDI:

KORUMALARIN MÜDAHALESİ

Can Yaman, İstanbul ziyaretinde Nişantaşı’ndaki Cabbar adlı kebapçıdan çıkarken görüntülendi. Sonrasında “Korumaların müdahalesi”, “Can Yaman İstanbul’u birbirine kattı” gibi eleştirel haberler yer aldı medyada. Alışıldığı üzere Can Yaman da sosyal medyadan sert bir açıklama yaptı: “Kendi sirkinizde size iyi oyunlar!”

BU KEZ SAKİN VE EFENDİ

Restoran çıkışı görüntüleri izledim. Görünüşte bir itiş kakış yok. Muhabirler önce “Can Bey sizi çok özlemiştik” diyerek demeç almaya çalışıyor. Sonra gazetecilerden “Burası İstanbul, Roma değil!” gibi sözler duyuluyor. Bir gazetecinin “Bura İstanbul” gibi bir çıkış yapma hakkı yok. Bu kez Can sakin ve efendi, daha çok karşı taraf tahrik ediyormuş gibi.

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ORKUN ÜN YAZDI:

BU İLK OLAY DEĞİL

Bu yaşanan ilk olay değil. Benzer görüntüler İtalya’da da olmuştu. Ama belli ki Türkiye’deki magazincilerle sorunu var Can Yaman’ın. İstemiyor onları görmeyi, hatta onlar tarafından çekilmeyi. Çünkü “Hani beni çekmeyecektiniz? Sizinle konuşmayacağım. Kendi sirkinizde size iyi oyunlar” mesajını paylaştı.

NEFRETİNİ KENARA BIRAK

Can Yaman’ın konuşmak istememesine saygı duymakla beraber “Kendi sirkinizde oynayın” tarzı açıklamalarını ağır buluyorum. Magazin muhabirlerine olan kinini, nefretini bir kenara bırakmak zorunda bence. Üzülerek söylüyorum ama yakışmıyor hiç. Çünkü çok güvendiği İtalya’da şöhreti bir balon gibi sönebilir.