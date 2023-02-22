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Can dostlarımız köpekleri deprem konusunda eğitebilir miyiz?

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#Deprem#Köpek#Eğitim
Can dostlarımız köpekleri deprem konusunda eğitebilir miyiz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 12:40

'Deprem hakkında tıpkı kendimiz gibi köpeğimizi de eğitmemiz büyük önem taşıyor.'

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinde 41 binden fazla insan hayatını kaybettti. Enkaz altındaki insanları kurtarmak için onlarca ülkeden yüzlerce arama kurtarma ekibinin yanı sıra köpekler de getirildi. ‘İnsanın en iyi dostu’ bir kez daha yardıma koştu.

Enkaz altında insanların yanı sıra evcil hayvanlar da kalmıştı. Bunların kimi kendi çabalarıyla, kimileriyse arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla kurtulabildi. Bu esnada iki konu çok tartışıldı:

-- Hayvanlar depremi önceden hissedebiliyor mu?
-- Can dostlarımızı deprem için eğitebilir miyiz?

Bu soruları yanıtları ve daha fazlası Mashable Türkiye'de...

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#Deprem#Köpek#Eğitim

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