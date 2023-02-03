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Çağla Şıkel'den Mehmet Ali Erbil sorusuna yanıt yok!

Güncelleme Tarihi:

#Çağla Şıkel#Burcu Özberk#Ayla Çelik
Çağla Şıkelden Mehmet Ali Erbil sorusuna yanıt yok
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 14:34

Çağla Şıkel ve avukat sevgilisi Nail Gönenli, önceki gün Etiler’deki Beca adlı mekândaydı.

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8 yıl sonra ilk kez bir erkek arkadaşıyla görüntülenen ünlü manken, ilişkisiyle ilgili soruları “Teşekkür ederim” diyerek geçiştirdi. Şıkel, Mehmet Ali Erbil’in “Çarkıfelek’te kulisimden çıkmazdı, artık hangi anlamda anlarsanız anlayın” açıklaması hakkında da yorum yapmadı. (Behlül AYDIN)

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Çağla Şıkelden Mehmet Ali Erbil sorusuna yanıt yok

BORNOZLU GÜZEL

Murat Boz’la başrolü paylaştığı filmi tamamladıktan sonra yeni dizisi için kamera karşısına geçen Burcu Özberk, sosyal medyadaki takipçilerini de ihmal etmiyor.

Çağla Şıkelden Mehmet Ali Erbil sorusuna yanıt yok


9.2 milyon takipçili Instagram hesabında sık sık paylaşım yapan Burcu Özberk, önceki gün de sayfasına bornozlu fotoğraflarını ekledi. Takipçileri o karelere yorum yağdırdı.

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O ŞARKI SEVGİLİYE

Ayla Çelik, önceki akşam Ortaköy’de bulunan 888 isimli mekânda sahneye çıktı.

Çağla Şıkelden Mehmet Ali Erbil sorusuna yanıt yok

Çelik’i dinlemeye gelenler arasında 2018 yılından bu yana birlikte olduğu Barbaros Utku da vardı. Çelik, “Daha Bi’ Âşık” şarkısını söylerken en ön masada oturan sevgilisine elleriyle kalp işareti yaptı. (Sayit DURMAZ)

OYUNCULUK SANIRIM: GÜVEN

Genç oyuncu Sera Kutlubey, önceki gün iş toplantısı için geldiği Akmerkez’de objektiflere takıldı.

Çağla Şıkelden Mehmet Ali Erbil sorusuna yanıt yok

Yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu belirten Sera Kutlubey, şehir dışında yaşayan ailesini ziyaretten geldiğini söyledi. Oyunculuk anlamında sınırları olup olmadığı sorulan Kutlubey, önemli olanın güvenmek olduğunu ifade etti:

“İnandığım doğrultuda, hikâyeye hizmet ettiğini düşündüğüm bir iş olursa kendimi tamamen senaryoya bırakırım. Tabii birlikte çalıştığım kişilere de güvenmem lazım.”

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'ONLARIN YANLARINDA CEPLERİ KABARIK ABİLER VAR'

Dansöz Didem, Maslak’taki bir mekânda ilk kez konser verdi.

Çağla Şıkelden Mehmet Ali Erbil sorusuna yanıt yok

Geçtiğimiz aylarda şarkı çıkaran Didem, sahne öncesi soruları yanıtladı. Didem, “Bu işi yapmamam gerektiği için yakın arkadaşlarımdan hakaretler bile duydum. Çok kişiyi çıkarttım hayatımdan. Bu benim hayalimdi ve gerçekleştirdim” dedi. Didem, gazetecilerin “Yalnız yürümek nasıl?” sorusuna ise, “Yanlarında cepleri kabarık abiler olanlar var. Onlara çok yardım ediyorlar, şarkı çıkarsınlar diye. Bende yok, ben ve kuru cüzdanım var” diyerek gönderme yaptı. (Behlül AYDIN)

SAHTE HESAP İTİRAFI

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Şarkıcı ve oyuncu Cem Belevi dijital bir platforma çekeceği filminin toplantısı için geldiği Serafina çıkışı görüntülendi.

Çağla Şıkelden Mehmet Ali Erbil sorusuna yanıt yok

Film ile ilgili bilgi veren Belevi, “İsmi çok güzel, Stalker. Heyecanlı bir senaryosu var” diye konuştu. Gerçek hayatta sosyal medyadan ‘stalk’ yapıp yapmadığı sorulan Belevi, “Hangimiz stalk yapmıyoruz? Hangimizin sahte hesabı yok ki? Baktığımız belli olmasın diye hesaplarımız var. Hayatın gerçeği” dedi. ◊ Behlül AYDIN

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#Çağla Şıkel#Burcu Özberk#Ayla Çelik

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