Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkı bitti

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Ünlü isim, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Şıkel, 1 yıldır aşk yaşadığı avukat Nail Gönenli ile ayrılması hakkında şunları söyledi:

“Evet arkadaşlar haberler doğru, ayrıldık. Ortak aldığımız bir karardı, öyle gerekti.”

Ünlü isim, ayrılık haberlerinin çıktığı gün Bomonti’de bir erkekle sarmaş dolaş eğlenmesi hakkında ise “Evet, görüntüdeki benim. Ancak yazıldığı gibi bir durum değil. O beyefendi benim yıllardan beri dostum, haberler yalan” açıklamasını yaptı.

Çağla Şıkel, geçen günlerde 3 gün gözleri kapalı bir evde vakit geçirdiği deneyim hakkındaki soruları ise yanıtlamak istemedi ve “O konu biraz uzun. Şimdi anlatamam” dedi.

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