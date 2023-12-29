×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkı bitti

Güncelleme Tarihi:

#Çağla Şıkel#Nail Gönenli#Ayrılık Açıklaması
Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkı bitti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 07:47

ÇAĞLA Şıkel önceki gün kız arkadaşlarıyla Etiler’deki bir mekândaydı.

Haberin Devamı

Ünlü isim, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Şıkel, 1 yıldır aşk yaşadığı avukat Nail Gönenli ile ayrılması hakkında şunları söyledi:

“Evet arkadaşlar haberler doğru, ayrıldık. Ortak aldığımız bir karardı, öyle gerekti.”

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkı bitti

Ünlü isim, ayrılık haberlerinin çıktığı gün Bomonti’de bir erkekle sarmaş dolaş eğlenmesi hakkında ise “Evet, görüntüdeki benim. Ancak yazıldığı gibi bir durum değil. O beyefendi benim yıllardan beri dostum, haberler yalan” açıklamasını yaptı.

Çağla Şıkel, geçen günlerde 3 gün gözleri kapalı bir evde vakit geçirdiği deneyim hakkındaki soruları ise yanıtlamak istemedi ve “O konu biraz uzun. Şimdi anlatamam” dedi.

Haberin Devamı

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkı bitti

Nail Gönenli, Çağla Şıkel'in annesinin doğum günü partisine katılmıştı...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çağla Şıkel#Nail Gönenli#Ayrılık Açıklaması

BAKMADAN GEÇME!