Çağatay Ulusoy gecelerde! Panik anları...

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Ulusoy, görüntülenmemek için otelden deniz taksiyle ayrıldı. Oyuncunun ardından yüzünü gizleyerek dışarı çıkıp aracına binen genç kadının kim olduğu ise merak uyandırdı. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Hola Madrid!

Sevgilisi Hakan Sabancı’yla birlikte sık sık yurtdışı tatillerine çıkan Hande Erçel, bu kez rotasını İspanya’ya çevirdi.

Arkadaşları Mihre Mutlu ve Cansın Denizer’le beraber Madrid’e giden ünlü oyuncu, keyifli anlarının fotoğraflarını sosyal medya hesabında “Hola!” (Merhaba!) notuyla paylaştı. 32.1 milyon takipçisi bulunan Erçel’in fotoğraflarına beğeni yağdı.

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İkinci kez baba oldu

Sakıp Sabancı’nın kızı Sevil Sabancı ile yaptığı ilk evliliğinden Melisa adında bir kızı olan Eran Tapan, bu kez erkek çocuk babası oldu. 2021’de ikinci kez nikâh masasına oturan Eran Tapan, iş ortağı olan Demet Sönmez ile hayatını birleştirmişti.

Çiftin Leo adını verdikleri oğulları 5 Şubat’ta Amerika’nın Miami şehrinde dünyaya geldi. Demet-Eran Tapan çifti oğullarıyla birlikte tatil yaptıktan sonra Türkiye’ye döndü.

Ramazan duası

Aleyna Tilki ramazana özel paylaşım yaptı. “Oruç tutmak beni çok iyi hissettiriyor” diyen şarkıcı duasını yazdı:

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“Canım Allah’ım çok şükür nimetlerin için. Olmayanlara da ver. Yaşam mücadelesi verenlere yardım et. Ve kendine, canlılığa iyice düşmanlaşmış dünya toplumuna akıl fikir, farkındalık ver, amin.”

432 aylık!

Sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi yeni yaşını Instagram’da eğlenceli bir paylaşımla kutladı. 3’üncü bebeğini şubatta kucağına alan ünlü isim, “Rachel bebek 432 aylık” fotoğrafıyla takipçilerini güldürdü.

Maşallah

2020 yılında Kenan Koçak’la evlenen Merve Özbey, 2021’de kızı Elif Özüm’ü, 2022’de de oğlu Emir’i dünyaya getirmişti. Ünlü şarkıcı, çocuklarıyla fotoğraflarını 1.7 milyon takipçili Instagram sayfasında paylaştı. Özbey’in “Bir maşallahınızı alırız” notuyla yayınladığı karelere beğeni ve yorum yağdı.

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