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Buray, Özkan Uğur'a sahnede veda etti

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#Buray#Özkan Uğur#Ezgi Şenler
Buray, Özkan Uğura sahnede veda etti
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 08:09

Buray önceki akşam sezonun ilk Harbiye Açıkhava konserini verdi. Buray, şarkılarını sevgilisi Ezgi Şenler’e bakarak seslendirdi.

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Buray önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluştu. Buray, KerkiSolfej’in düzenlediği konserler kapsamında açık havayı dolduran binlerce hayranıyla yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Şarkıcı, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Buray, yeni albüm çıkaracağını duyurdu: “Albümden önce yazın ortalarında bir single çıkaracağız. Albümde içime sinen ve beni anlatan şarkıları seçtik. İnanıyorum ki dinleyenler de beğenecek.”

Buray, Özkan Uğura sahnede veda etti

Konukları arasında yer alan Ceren Gündoğdu’yu sahneye davet eden Buray ‘Beni Affet’ şarkısıyla düet yaptı.

 Buray, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur’u seslendirdiği ‘Mecburen’ şarkısıyla andı. Şarkıcı ayrıca ‘Sen Sevda Mısın’ şarkısını sevgilisi Ezgi Şenler’e bakarak söyledi.

Buray, Özkan Uğura sahnede veda etti

Ezgi Şenler, Buray’ın anne ve babasıyla birlikte konseri izledi.

Buray, Özkan Uğura sahnede veda etti

Buray sahne öncesi sevgilisi Ezgi Şenler’den şans öpücüğü aldı.


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Buray#Özkan Uğur#Ezgi Şenler

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