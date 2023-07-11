Buray, Özkan Uğur'a sahnede veda etti

Haberin Devamı

Buray önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluştu. Buray, KerkiSolfej’in düzenlediği konserler kapsamında açık havayı dolduran binlerce hayranıyla yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.



Şarkıcı, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Buray, yeni albüm çıkaracağını duyurdu: “Albümden önce yazın ortalarında bir single çıkaracağız. Albümde içime sinen ve beni anlatan şarkıları seçtik. İnanıyorum ki dinleyenler de beğenecek.”

Konukları arasında yer alan Ceren Gündoğdu’yu sahneye davet eden Buray ‘Beni Affet’ şarkısıyla düet yaptı.



Buray, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur’u seslendirdiği ‘Mecburen’ şarkısıyla andı. Şarkıcı ayrıca ‘Sen Sevda Mısın’ şarkısını sevgilisi Ezgi Şenler’e bakarak söyledi.





Ezgi Şenler, Buray’ın anne ve babasıyla birlikte konseri izledi.Buray sahne öncesi sevgilisi Ezgi Şenler’den şans öpücüğü aldı.