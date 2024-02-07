Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen ile ilgili iddialara yanıt

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Burak Özçivit iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi:

İşte Burak Özçvit'in açıklaması:

"Eşimle birlikte güzel bir reklam çektik. 3 gün boyunca güldük ,eğlendik. Çocuklarımız bile yanımızdaydı bizde bütün ekibimizle bu mutluluğu güzelliği konuşup yaşarken.İddia adı altında bizimle alakası olmayan karavan üzerinden çıkan saçmasapan haberlerden gerçekten çok sıkıldık bıktık,usandık.Lütfen , Lütfen bizim üzerimizden konuları çarpıtıp iddia diyerek haber üretmeyi bırakın.

Kamuoyuna saygılarımla. NOKTA"