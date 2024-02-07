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Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen ile ilgili iddialara yanıt

Güncelleme Tarihi:

#Burak Özçivit#Fahriye Evcen#Karavan Krizi
Burak Özçivitten eşi Fahriye Evcen ile ilgili iddialara yanıt
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 16:30

Eşi Burak Özçivit ile reklam filmi çekimi için Katar'a giden Fahriye Evcen'in kendisine özel karavan tahsis edilmesini istediği ve bu nedenle sette kriz yaşandığı iddia edildi.

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Burak Özçivit iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi:

İşte Burak Özçvit'in açıklaması:

"Eşimle birlikte güzel bir reklam çektik. 3 gün boyunca güldük ,eğlendik. Çocuklarımız bile yanımızdaydı bizde bütün ekibimizle bu mutluluğu güzelliği konuşup yaşarken.İddia adı altında bizimle alakası olmayan karavan üzerinden çıkan saçmasapan haberlerden gerçekten çok sıkıldık bıktık,usandık.Lütfen , Lütfen bizim üzerimizden konuları çarpıtıp iddia diyerek haber üretmeyi bırakın.
Kamuoyuna saygılarımla. NOKTA"

Burak Özçivitten eşi Fahriye Evcen ile ilgili iddialara yanıt

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#Burak Özçivit#Fahriye Evcen#Karavan Krizi

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