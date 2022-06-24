Bülent Ersoy’un kararını eleştirdi! 'Ölü yatırım'

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1.5 milyon liralık asansörlü, şifreli mezarlık hazırlattığı haberleriyle gündeme gelen Bülent Ersoy, iddiaya tepki göstererek “Ölmedim arkadaşlar” açıklamasını yapmıştı.

Sanatçının yakın arkadaşı söz yazarı Mehmet Yüzüak da çıkan haberleri ti'ye aldı.

Geçmişte Ersoy’un filmlerinin müziklerini yapan ve birçok şarkısına söz yazarı olarak destek veren Yüzüak, sosyal medyada “Canım arkadaşım, lütfen aklını başına topla. Asansörlü mezar, şifreli mezar, ‘ölü yatırım’ dedikleri herhalde budur” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Yüzüak, o paylaşımın altına “Yüce Allah’ım sana uzun ömürler versin canım arkadaşım” notunu düştü. Magazinsortie’ye konuşan Yüzüak, “Türk müziğine damga vurmuş bir ismin yaşarken mezar yeri haberleriyle gündeme gelmesi üzücü” dedi.