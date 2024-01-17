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Bülent Ersoy'dan Zeki Müren hakkında şaşırtan iddia

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#Bülent Ersoy#Zeki Müren#Gel Konuşalım
Bülent Ersoydan Zeki Müren hakkında şaşırtan iddia
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 16:15

Zeki Müren hakkındaki sözleri çok konuşulan Bülent Ersoy, konuk olduğu canlı yayında Sanat Güneşi'nin bilinmeyenlerini anlattı; çarpıcı bir de iddiada bulundu: O intihar etti, kimse bunun aksini söyleyemez...

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Bülent Ersoy, Zeki Müren için "Müzeyyen Senar bana ‘Benim yerimi alacaksın’ derdi. Zeki Müren de bunu duyunca ‘Allah’ım bu Japon’un canına al’ demiş benim için. O bana ‘Japon Çiçeği’ derdi. Çalışanlarına eski televizyonunu vermiş, sonra da ‘Siz bunu benden çaldınız’ diye şikâyetçi olmuş. Bütün çalışanları falakaya çekmişler. Zeki Müren acımasız bir insandı. Bana olan kıskançlığından öldü" demişti.

Bülent Ersoydan Zeki Müren hakkında şaşırtan iddia

Sözleri çok konuşulan Ersoy, bugün TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına konuk oldu. Diva, birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bülent Ersoy "Zeki beycim çok kıskançtı ve haplarını almadı, intihar etti dedim... Onun için öldü zaten kestirmeden intihar etti o bunun kimse aksini söyleyemez. 38 tane hap, her gün, rakam değişebilir..." dedi.

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Bülent Ersoydan Zeki Müren hakkında şaşırtan iddia

"Kendisini en son öldüğünde gördüm" diyen Bülent Ersoy şunları söyledi:

"Hemen İzmir'e gittim morgdaydı, çıkarttırdım. Oya'yı da öyle görmüştüm. Sakalları uzamış, sakallarında pamuklar vardı. Halbuki onu bir yağla güzel temizleselerdi iyi olurdu. Onun iki yanağına dokundum 'bana hakkını helal et' dedim. Ama ben ona hiçbir zaman terbiyesizlik yapmadım..."

Bülent Ersoydan Zeki Müren hakkında şaşırtan iddia

'BESTELERİN ORİJİNAL HALİNİ GÖRDÜM'

Onur Akay ise şaşırtan bir iddia atarak şu ifadeleri kullandı:

“Adnan Pekak, bir röportajımızda Zeki Müren'in hayatında hiç beste yapmadığını dile getirmişti. Bende yıllar sonra tesadüfen kendi gözümle Zeki Müren’in tüm bestelerinin orijinal notalarını gördüm..."

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#Bülent Ersoy#Zeki Müren#Gel Konuşalım

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