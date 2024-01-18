Bülent Ersoy: Mevlitten kovdular

Haberin Devamı

BÜLENT Ersoy, Zeki Müren için “Acımasız bir insandı” demiş, sanatçının kendisine duyduğu kıskançlık nedeniyle öldüğünü öne sürmüştü. Dün Demet Akalın’la Jess Molho’nun sunduğu ‘Gel Konuşalım’ programına konuk olan Ersoy, Müren’in intihar ettiğine inandığını söyledi: “Programda ‘Çok kıskançtı. Haplarını almadı, intihar etti’ dedim. 38 tane hap, her gün, rakam değişebilir.”



‘ABİ HAKKINI HELAL ET’



Müren’in vefat haberini alır almaz İzmir’e gittiğini anlatan Ersoy, “Morgdaydı, çıkarttırdım. Bir teneke, gacur gucur çektiler. Makyajını silmişler,tam da çıkaramamışlar. İki yanağına dokundum, ‘Abi bana hakkını helal et’ dedim. Öptüm yanaklarından. Ben ona hiçbir zaman terbiyesizlik, saygısızlık yapmadım” dedi.

Haberin Devamı

Bülent Ersoy, 1980 yılında bir ödül töreninde Zeki Müren’in elini öpmesiyle ilgili “Ben daha ameliyat olmamıştım. Benim orada elini öpüşüm, dudaktan öpmekten çok daha kıymetli” dedi.Bülent Ersoy, Zeki Müren’in Bursa’daki cenaze törenine de katıldığını söyledi: “Başında oturdum konuştum. ‘Ben de geleceğim’ dedim. O gece Bursa’da kaldım. Mevlidi vardı, gittim. Bir tek ben vardım sanatkârlardan. Beni almadılar ama ben dinler miyim, babamı dinlemem. ‘Sizi hiç sevmedi, onun için duasında olmanız yersiz’ dediler. ‘Ben onu seviyorum. Bu Allah’ın duası, bana kimse mani olamaz’ dedim, girdim oturdum. Helallik istedim, benim hakkım yok ama helal olsun dedim.”

KIYASLAMALARA KIZARDI

BÜLENT Ersoy’un olay yaratan açıklamalarına Zeki Müren’in uzun yıllar şoförlüğünü ve asistanlığını yapan Mithat Ayer’den yanıt geldi.

Sibel Arna’nın YouTube programına konuk olan Ayer, Ersoy’un iddialarının aksine Müren’in çalışanlarına kötü davranmadığını söyledi, “Karıncayı bile incitmezdi” dedi. Ayer, Ersoy’un “Zeki Müren bana olan kıskançlığından öldü” sözleri hakkında da konuştu: “Zeki Bey kendine çok güvenirdi. Kimseleri kıskanmazdı. Bülent Ersoy ‘İtirazım Var’ı yaptığında sabahlara kadar dinledi. ‘Çok da güzel okumuş’ dedi. Sadece bazı gazetelerde onu Bülent Ersoy’la kıyaslarlardı, biraz ona sinirlenirdi.”

Haberin Devamı

Asansörlü mezar iddiasına yanıt

Bülent Ersoy, kendisi için asansörlü bir mezar yapılacağı iddiasına da katıldığı programda yanıt verdi:

“Merhum Atatürk’te yok, ben kim oluyorum? Ne asansörü?”

Mücevher tutkusuyla bilinensanatçı, takılarıyla ilgili de “Yanımda birini götürsem diye düşünüyorum ama hiçbirini götüremeyeceğim” diye konuştu.