Bülend Özveren son yolculuğuna uğurlandı

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Usta sunucu önceki gün çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata veda etti.

Özveren için dün Hacı Eyüp Saadet Çarmıklı Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Taziyeleri Bülend Özveren’in eşi Sebla Özveren ve oğlu Kunt Özveren kabul etti.

Törene televizyon dünyasından çok sayıda isim katıldı.

İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bülend Özveren’in naaşı defnedilmek üzere Hoşdere Mezarlığı’na götürüldü.

Ali Kocatepe, “Büyük bir kayıp. Türkçeyi en iyi konuşan, sunucu olarak örnek programlar ortaya koyan ve de Eurovision ile anılan çok önemli bir kişiydi. Maç spikeri olmak için sınava girmişti, sınavı kazandı ama hiç hayatında maç anlatmadı. Eşi Sebla ile de ben tanıştırmıştım” dedi.



Bülend Özveren, 1965 yılında TRT İstanbul Radyosu’nda göreve başladı.



TRT’nin yarışmaya katılmasını sağladı



Eurovision’un sesi olarak tanınan 79 yaşındaki Bülend Özveren, uzun yıllar TRT’de çalıştı. 1975 yılında bir program önerisi ile TRT’nin Eurovision Şarkı Yarışması’na ilk kez katılmasını sağladı. Özveren, TRT’nin 1964’te açtığı ilk prodüktörlük sınavında başarılı olarak TRT İstanbul Radyosu’nda 1965’te göreve başladı. TRT İzmir televizyonunun 1971’deki deneme yayınlarında ilk canlı televizyon yayınlarını gerçekleştiren usta spiker, 1972’de TRT Haber Dairesi’nin açtığı spor spikerliği sınavını kazanarak diplomalı spor spikeri oldu. 1970’te Sebla Özveren ile evlenen sunucunun, Kunt adında bir oğlu bulunmakta.

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Ünlü sunucu, eşi Sebla Özveren ve torunu Can ile...

‘Sunuculuk tarihine adını yazdırdı’

Fuat Güner:

“Çok üzülüyorum, böyle sevdiğim dostlarımı bir bir yitiriyorum. Mutlaka senede birkaç kez telefon edip birbirimizin hatırını sorardık. Öyle bir vefamız vardı. Türk sunuculuk tarihine ismini yazdırmış çok değerli biriydi. Yeri zor doldurulacak. Canlı ansiklopedi gibiydi. Aldıkları eğitim, konuştukları lisana kadar çok önemli insanlardı. Yine onlardan birini yitirdik. Sevdiklerine sabır diliyorum.”



Manga:

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“Bülend Abi’nin sesi Eurovision kadar meşhurdur. Onunla tanıştığımız ilk gün hepimizin yüzündeki tebessümü görmeliydiniz. Çok güzel fikirler verirdi bize ve müzik konuşurduk.”





Semiha Yankı:



“Bülend Özveren hayatımın mihenk taşlarından biridir. Sanat hayatımda bana verdiği bilgilerle, edindiğim tecrübelerle çok önemli bir yer almıştır. Bir iki senedir koptuk, yoksa sürekli görüşüyorduk. Hayatımdaki çok önemli insanlardan birini kaybettim, çok üzgünüm.”



Nilüfer: “Olağanüstü güzel Türkçesi, titizliği ve beyefendiliği ile bir döneme imza atan efsane sunucu Bülend Özveren’i rahmetle anıyorum.”

Hadise: “Benim için çok özel ve değerli bir yeri olan Bülend Özveren’in kaybının üzüntüsü içindeyim. Kendisini beni anons ederken kurduğu sıcacık cümlelerinin verdiği güven duygusuyla anacağım. Ve bana tüm nezaketiyle gösterdiği desteğini de unutmayacağım.”

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Ayşegül Aldınç: “İçimden bir parça daha koptu. Adı Eurovision’la isim soyadı gibiydi. Şu anda hissettiğim duygu hüzün ve iyi ki tanımışım mutluluğu. 1981’de Eurovision’da Modern Folk Üçlüsü ile ülkemizi temsil ettiğimde deneyimsiz bir şarkıcı adayı olarak güven verici telkin ve uyarılarıyla yarışmaya hazırlandım.”

Ajda Pekkan: “Sevgili Bülend Özveren, ebedi hayatında huzur içinde uyu.”



Çiğdem Tunç: “Büyük usta. Kabri nurla dolsun. Bize timsal oldunuz. Sayenizde pusulamız şaşmadı. Yeriniz artık dolmaz. Çok üzgünüm.”





Filiz Akın: “Artık eski günler de yok Bülend Özveren de. Nur içinde yatsın.”