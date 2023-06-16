Boşanıyorlar: Kutsi'den psikolojik şiddet gördüm

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Sibel Ülker, geçen günlerde “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” iddiasıyla boşanma davası açtı. Geçen sene sosyal medyada yaptığı kadına şiddet temalı paylaşımla gündeme gelen, ancak daha sonra yanlış anlaşıldığını açıklayan Ülker, dava dilekçesinde 2.5 yıllık evliliğinde psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürdü. Çiftin boşanma davası 3 Temmuz’da İstanbul Anadolu 16. Aile Mahkemesi’nde görülecek.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

KARSU: KINA GECEMİ ALİYE HALAM YAPACAKTI

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde 17 akrabasını kaybeden Karsu, yaşadığı acıyı Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programında anlattı.

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Şarkıcı, akrabalarının enkaz altında olduğunu öğrendiğinde TV haberlerine bakamadığını söyledi: “Bazen kafamı duvara vurmayı istedim. Halam, nenem yaşıyor mu, kuzenim enkaz altından çıkacak mı? Televizyona bakmadım. Yapamadım.” Evlilik hazırlığı yapan KARSU, planladığı düğünü anlatırken de gözyaşlarına boğuldu: “Kına gecemi Aliye halam yapsın istemiştim. O şimdi yok.” Hollanda’da başlattığı kampanyalarla 120 milyon Euro toplayan Karsu, bu parayı UNICEF ve çocuk dernekleriyle paylaştıklarını da açıkladı.

PARTNERİ OĞLU

Pelin Batu, Tivibu’nun önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen lansmanına katıldı.

Ünlü oyuncu gecede Dr. Macit Bitargil’le evliliğinden olan 4 yaşındaki oğlu Rafael ile objektiflerin karşısına geçti. Rafael, iskelet desenli kostümüyle eğlenceli pozlar verdi.

2 BİN 500 METRELİK MARATON

POP müziğin güçlü seslerinden Sıla, yaz konserlerine hızlı başladı. Ünlü sanatçı Antalya, İstanbul, İzmir ve Bursa’yı kapsayan 4 günlük konser maratonunda 2 bin 500 kilometre yol kat etti.

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İstanbul’dan yola çıkan Sıla, 10 Haziran’da Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Ertesi gün İstanbul’a dönerek şehrin yeni eğlence alanlarından Nefes Orman’da 5 bin seveniyle buluştu. 12 Haziran’da İzmir’e giden şarkıcı, Açıkhava Tiyatrosu’nda 2 bin hemşerisine konser verdi. 13 Haziran’da da Bursa’ya geçip Bursa Açıkhava’yı dolduran 4 bin kişiyi şarkılarıyla eğlendirdi. Sıla, toplamda 14 bin kişiye ulaştı.

ROCK'ÇI ŞEVVAL

Önceki gece Esma Sultan Yalısı’nda sahneye çıkan Şevval Sam, rock şarkıları alaturka formunda seslendirdi. Konser alanındaki bir tasarımcı, ünlü şarkıcının deri ceketinin arkasına ismini yazdı.

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Sahne sonrası ceketiyle pozlar veren Şevval Sam, sıra dışı konseri için “Konfor alanımdan çıkmak istedim. Seçtiğim şarkılar, bizde iz bırakmış eserler. Bunları kendimi en rahat hissettiğim alaturka formunda okumak istedim” dedi. (Sayit DURMAZ)