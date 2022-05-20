Birce Akalay: Emeklilik planımı 38 yaşında yaptım

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Akmerkez’deki Mutlu Mikrop isimli mağazada düzenlenen davete Nur Fettahoğlu da katıldı. Ünlü oyuncu, “Artık ticaret kadını oldunuz” diyen muhabirlere şöyle karşılık verdi: “Yok, öğreniyorum. O kadar zor ki. Emeklilik planımı 38 yaşında yapmış olduğum için kendimle gurur duyuyorum.” Akalay, yurtdışından siparişler aldığını söyledi.

Levent en yakın arkadaşım

Nur Fettahoğu, eski eşi Levent Veziroğlu’yla geçen sene olduğu gibi bu yaz da tatil yapıp yapmayacağı sorulunca “Zaten yapıyoruz biz, sizin haberiniz olmuyor. En yakın arkadaşım benim Levent. Bir kere kızımın babası, arkadaşım olmak zorunda zaten” dedi.