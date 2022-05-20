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Birce Akalay: Emeklilik planımı 38 yaşında yaptım

#Birce Akalay#Nur Fettahoğlu#Levent Veziroğlu
Birce Akalay: Emeklilik planımı 38 yaşında yaptım

Birce Akalay, kendi adını taşıyan mücevher markasının yeni koleksiyonunu özel bir davetle tanıttı.

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Akmerkez’deki Mutlu Mikrop isimli mağazada düzenlenen davete Nur Fettahoğlu da katıldı. Ünlü oyuncu, “Artık ticaret kadını oldunuz” diyen muhabirlere şöyle karşılık verdi: “Yok, öğreniyorum. O kadar zor ki. Emeklilik planımı 38 yaşında yapmış olduğum için kendimle gurur duyuyorum.” Akalay, yurtdışından siparişler aldığını söyledi.

Birce Akalay: Emeklilik planımı 38 yaşında yaptım

Levent en yakın arkadaşım

Nur Fettahoğu, eski eşi Levent Veziroğlu’yla geçen sene olduğu gibi bu yaz da tatil yapıp yapmayacağı sorulunca “Zaten yapıyoruz biz, sizin haberiniz olmuyor. En yakın arkadaşım benim Levent. Bir kere kızımın babası, arkadaşım olmak zorunda zaten” dedi.

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