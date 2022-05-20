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Cannes'ın görkemli galasında bir Türk!

#Baran Süzer#Cannes Film Festivali#Amfar Gala
Cannesın görkemli galasında bir Türk
Mehmet Üstündağ

Başarılarıyla Türkiye’nin adını yurtdışında duyuran Baran Süzer, Cannes Film Festivali’nin en görkemli galasının kuruluna davet edildi.

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Her yıl AIDS araştırmalarına kaynak sağlamak için Cannes Film Festivali sırasında düzenlenen amfAR Gala’nın bu yılki kurulunda Baran Süzer de yer alıyor. Festivalin en görkemli daveti olan amfAR Gala, bu yıl 26 Mayıs’ta Hotel Du Cap-Eden-Roc’ta düzenlenecek. 

Cannesın görkemli galasında bir Türk

Baran Süzer

Hollywood’un usta ismi Robert De Niro’nun onur konuğu olarak katılacağı galanın bu yılki kurulunda Vanessa Hudgens, Kate Hudson, Milla Jovovich, Eva Longoria gibi yıldızlar yer alıyor. Dünyaca ünlü iş insanları Leonardo Del Vecchio, Thomas Leclercq’un yanı sıra Türkiye’nin genç patronlarından Baran Süzer de kurula davet alan isimlerden oldu. 

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Cannesın görkemli galasında bir Türk

Robert De Niro’nun ortağı olduğu Uzakdoğu restoranı Nobu’yu Türkiye’ye getiren Baran Süzer, geçtiğimiz aylarda ameliyat olan Oscar’lı aktörü evinde ziyaret etmişti. 

Cannesın görkemli galasında bir Türk
Moda yazarı Carine Roitfeld’in  düzenleyeceği bir defile ve açık artırmayla renklenecek gecede Christina Aguilera, Ricky Martin ve Charli XCX de sahneye çıkarak şarkı söyleyecek.

Yeni yaşını memleketinde kutladı

İş dünyasının ünlü ismi Erdinç Acar’a kız arkadaşı Gizem Çetin sürpriz bir doğum günü eğlencesi organize etti.

Cannesın görkemli galasında bir Türk

Acar için memleketi Artvin-Borçka’ya hafta sonu gezisi organize eden Çetin’in bu jesti başarılı işadamını çok sevindirdi.

Cannesın görkemli galasında bir Türk

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Ailesinin ve yakın çevresinden 25 kişinin davetli olduğu hafta sonu kaçamağında kafile hem Artvin’in tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti hem de Erdinç Acar’ın yeni yaşını kutladı. 

Cannesın görkemli galasında bir Türk

Başarısının tadını çıkarıyor

Neriman Araç’ın kurduğu Narc Swimwear, 7’nci senesini kutluyor. Amerika merkezli marka, önce orada sonra da Türkiye’de kendisini fark ettirip geniş bir kitleye ulaştı.

Cannesın görkemli galasında bir Türk

Tebrik etmek için konuştuğum Neriman Araç, yeni sezonu da anlattı. Pandeminin kasvetinin ardından ışıl ışıl bir yaz hayal ettiğini söyleyen Araç, “Tasarımları ve kumaşları ona göre seçtim. Tamamen zevkime uygun, hayal ettiğim bir koleksiyon yarattım. Şu an Türkiye’de bu markayı giymeyen influencer ya da ünlü sayısı az. Narc olarak en büyük hedefimiz, çok kısa süre içinde Türkiye’nin en iyi bikini markası olmak” dedi

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Cannesın görkemli galasında bir Türk

30 yıllık birikimini kitaplaştırdı

Kadın Hastalıkları Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, 30 yıllık birikimini “Kadın Olmak & Ötesi” adlı kitabında topladı. Kadınlara biyolojik yolculuklarında rehber olacak ve aradıkları her sorunun yanıtını bulabilecekleri kitabın tanıtımı Üsküdar Academic Hospital’da gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 yıldır kitap üzerinde çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Kavak, “Hastalardan yıllardır gelen sorular da bize yol gösterdi, kitaptaki tüm konuları soru-cevap şeklinde hazırladık” diye konuştu.

Cannesın görkemli galasında bir Türk

Haberle ilgili daha fazlası:
#Baran Süzer#Cannes Film Festivali#Amfar Gala

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