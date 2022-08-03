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Bir Dilek Tut adım adım Oscar'a gidiyor!

#Bir Dilek Tut#Oscar#BAFTA
Bir Dilek Tut adım adım Oscara gidiyor

Meta Akkuş’un yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği “Bir Dilek Tut” filmi, Amerika’daki Flicker’s Rhode Island International Film Festivali’nde yarı finale yükseldi.

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26 yıldır düzenlenen festival, Oscar ve BAFTA Ödülleri’nin yetki belgesine sahip. 7 bin film arasından seçilerek 500 film arasına giren “Bir Dilek Tut”, aynı zamanda bu festivalde yarı finale yükselen ilk Türk filmi oldu.

Meta Akkuş, yaptığı açıklamada “Oscar ve BAFTA vasıflı bu uluslararası film festivalinde yarı finalde olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü bu, Oscar Akademisi’nin filmimizden haberdar olması demek ve Oscar’a aday adaylığımızın onayıdır.”

Bir Dilek Tut adım adım Oscara gidiyor

HEDEFE ÇOK YAKLAŞTIK

Bir aile hikâyesinin konu alındığı “Bir Dilek Tut”un oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Vildan Atasever ve İhsan Berk Aydın’ın yanı sıra Mehmet Turan Doğan, Almira Tuana, Alper İlker, Gün Akıncı, Ender İlker ve Özer Tuncer de yer alıyor.

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2009’da Paris sokaklarında yürürken aklına gelen bir fikirden yola çıkarak filmin hikâyesini oluşturduğunu söyleyen Meta Akkuş, “Hollywood’daki menajerim John W. Beach’in filmime ve yeteneğime benim kadar inandığı için kariyerime çizdiği yolda, Oscar’ın basamaklarını keyifle, rahatlıkla, kolaylıkla çıkıyorum. Bu güzel haber, hedefe çok yaklaştığımızın habercisidir, çok mutluyum” diye konuştu.

 

 

 

 

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#Bir Dilek Tut#Oscar#BAFTA

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