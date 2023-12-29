Beykoz'da 17 dönüm üzerine çiftlik kurmuştu... Ünlü oyuncu yeni hayatını anlattı!

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Oyuncu İlker Ayrık ve eşi Sanem Bağcı Ayrık uzun zamandır hayalini kurdukları çiftliği geçtiğimiz yıl özel bir davetle açmıştı.

17 dönümlük bir arazide hem tarım, hem konaklama ve restoran sektöründe hizmet veren çift aynı zamanda doğa ile iç içe bir hayat tercih etmişti.

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Ünlü oyuncu katıldığı bir etkinlikte çiftlik hayatını anlattı. Sebzeden, meyveye çeşit çeşit mahsul yetiştiren Ayrık, “Çiftçilik ve restorancılık güzel gidiyor. Hayvanların hepsiyle aram çok iyi. 11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var. Hayko Cepkin’in de eşeği var. Eşekleri bir araya getireceğiz inşallah.” ifadelerini kullandı.

Eşiyle birlikte büyük emek veren Ayrık, çiftliklerinde açık hava sineması ve caz konserleri organizasyonları da düzenliyor.

Ünlü oyuncu ve eşi çiftliklerinde tavuk, ördek ve kaz besliyor.

Bahçelerden toplanan taze ürünler, satılmak üzere pazarda yerini alıyor.

ÜNLÜLERİN 'DOĞAL' HAYATI

İşte şehir hayatından sıkılıp soluğu doğada alan ünlü isimler...

Podyumların ünlü mankeni şehrin gürültüsünden kaçtı... Orman içinde yeni hayat!

Şehrin gürültüsünden sıkılıp, doğaya dönen ünlüler kervanına Tuğba Özay da katıldı. Ünlü manken, karavan hayatına geçiş yaptı.

Manken Tuğba Özay, şehrin gürültüsünden ve kalabalığından sıkılınca çareyi doğada buldu. Son dönemde popüler hale gelen karavan hayatına geçen Özay, konum olarak İstanbul Sancaktepe'yi seçti.

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Bende 'Deprem korkusundan ziyade insan korkusu var' diyen Tuğba Özay, yeni yaşantısını 2. Sayfa'ya anlattı:

"Karavan merakım hep vardı. Yarış motorum vardı, onu sattım karavanı aldım. Motosikletimi değerinin altında sattım. 150 bin liraya... Üzerine ekleme yaptım. Bu karavanı da değerinin altında bir paraya aldım. Bu lüks bir karavan sayılıyormuş..."

Karavanı ile 2-3 kez tura çıktığını söyleyen Tuğba Özay, "Kamplumbağa gibi evim sırtımda geziyorum. Kafamdaki hayat bundan sonra o şekilde devam edecek." dedi.

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BÜLENT ŞAKRAK DOĞA İÇİNDE YENİ BİR YAŞAM KURDU

Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Bülent Şakrak, şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kendine doğa içinde bir hayat kurdu. Şakrak, tercihini son yıllarda popüler hale gelen Tiny House'tan yana kullandı.

Şakrak, adres olarak İstanbul Avrupa Yakası'nı seçti.

Evin dekorundan bahçe düzenlemesine kadar tüm detayı ile ilgilenen Bülent Şakrak'a çoğu zaman oğlu Ali de eşlik ediyor.

Ünlü oyuncu, yeni adresinden fotoğrafları sosyal medya hesabında sık sık takipçileri ile paylaşıyor.

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Bülent Şakrak, Melisa'nın sürpriz ziyaretini de sayfasında paylaşmıştı...

İSTANBUL'U TERK EDİYOR: AİLEM VE BENİM İÇİN EN DOĞRU KARAR

Oyuncu Fikret Kuşkan, Bodrum’a yerleşme kararı aldığını söyledi: “4-5 yıldır planladığımız bir şeydi. İstanbul fazla büyüdü o yüzden ailem ve benim için çok doğru bir karar olduğuna inanıyorum. Burası bizim için sakin

bir liman.”

İSTANBUL'DAN KAÇTIM!

Bahadır Tatlıöz, eşi Yasemin Tatlıöz’le birlikte Bodrum’a yerleşti. Şarkıcı, İstanbul’dan neden taşındığını sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı.

“İstanbul’dan kaçtım! Çünkü çok hassas bir ruh halim var. Olumsuzluklardan aşırı etkileniyorum. Üzgün ve naif insanları sömüren, hırslı ve saldırgan insanların bir arada yaşadığı bir şehir İstanbul.”

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“Nerede miyiz artık? Gümüşlük’e yerleştik. Bir adımda bahçeye, 10 adımda denize varıyor ayağım. En azından toprağa basıyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın, bu bir vazgeçiş değil. Daha güçlü bir başlangıcın ilk adımları.”

CEYLAN'IN KÖY HAYATI

Doğadan bir türlü vazgeçemeyen şarkıcı Ceylan Ertem, hayallerini gerçekleştirerek köye taşınmıştı. Evinin tadilatı ve dekorasyonu ile yakından ilgilenen Ertem, kendine yeni bir de çalışma ortamı yarattı.

Ceylan Ertem, kış bahçesi olarak kullanılan alanı stüdyoya çevirdi.

Ünlü şarkıcı yaptığı değişikliğin fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

"Bugünün işi; yeni taşındığım evin kış bahçesini, ev stüdyosu haline getirmekti. Mikrofonlar, enstrumanlar, incik boncuk, defterler kalemler, kablolar, ödüllerimin bir kısmı ve fotoğraf makinelerimi dizmiş olmanın rahatlığı...Yoruldum ama değdi. Artık burada yeni albüm şarkıları, diğer kayıtlar hatta hayalim Duyuyor Musun? çekimleri… Karda ayrı baharda ayrı güzel olacağını düşünüyorum. İlk günüm uğurlu olsun"

Yeşilliğin ortasında

Ceylan Ertem köpekleri ile birlikte yaşadığı muhteşem evinden fotoğrafları zaman zaman Instagram sayfasında paylaşıyor.

Devasa camlara sahip taş evde bütün eşyalar konforu ön planda tutarak seçilmiş... Dekorasyonda kırmızı ve turuncu başta olmak üzere canlı renkler hakim.

Duvarlara konumlandırılmış raflarda Ertem'in kitapları, sevdiği albüm ve plaklar yer alıyor.

Geniş bir bahçeye sahip olan evin etrafı çam başta olmak üzere sayısız ağaç ile çevrili...

Ceylan Ertem'in bilgisayarının yer aldığı çalışma masası da bu bahçeye bakıyor.

Eskiye olan özlemini her fırsatta dile getiren şarkıcı, ısınmayı ise kurduğu soba ile sağlıyor.

DOĞA TUTKUSU AİLEDEN MİRASMIŞ

İstanbul sosyetesinin ünlü isimlerinden Neslihan Kozanoğlu, yıllar önce Çatalca'da çiftlik satın aldı. Her fırsatta doğaya olan tutkusundan bahseden Kozanoğlu, vaktinin çoğunu bu çiftlikte geçirmeye başladı.

Yıllardır organik tarım ile uğraşan Kozanoğlu'nun çiftliği bir dönem Kanal D'nin efsaneleşen dizisi Aşk-ı Memnu'ya da ev sahipliği yaptı.

Neslihan Kozanoğlu, geniş bir bahçe içerisinde yer alan ve hiçbir detayın unutulmadığı çiftlik evinin fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınlıyor.

Kendi meyve ve sebzesini yetiştiren, çiftliğin işleriyle meşgul olan ve hayvancılıkla uğraşan Kozanoğlu'nun bu tutkusu aslında aileden miras!

Zaman zaman çocukluk fotoğraflarını da takipçileri ile paylaşan Neslihan Kozanoğlu, son olarak traktör üzerindeki pozuna "Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş" notunu düştü.

Takipçileri fotoğrafın altına 'yok artık', 'inanılmaz', 'adam olacak çocuk' yorumlarını yaptılar.

Lüks çiftlik evi pandemi döneminde Neslihan Kozanoğlu'nun neredeyse sığınağı olmuştu...

ŞEHRİ GERİDE BIRAKTI

Başak Sayan 2014’te Murat Vardal ile nikah masasına oturmuş, 2016’da ikizleri Ares ve Milan dünyaya gelmişti. Çift koronavirüs salgını başladıktan sonra çocuklarıyla birlikte önlem olarak Şile’deki yazlıklarına taşındı.

Sayan “Ormanlık bir alanda kendi başımıza geçinmeye, organik bir yaşam sürdürmeye çalışıyoruz. İşlerimiz için kısa süreliğine merkezdeki evimize gelip dönüyoruz. Sessiz sakin, keyifli bir düzen kurduk” dedi.

ORGANİK TARIMA BAŞLADI

İbrahim Çelikkol, İzmit’teki çiftliğinde organik tarıma başladı.

Gerekli malzemeleri temin eden ünlü oyuncu, 3 kişiyi de yanında işe aldı. Çelikkol, yakında ürettiği organik ürünleri satışa çıkaracak.

'AVUÇ KADAR BAHÇE BİZE YETİYOR'

Özge Borak, organik tarıma merak sardı.

Bahçeye kavun eken, domatesleri dalından toplayan Borak; çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. "Bir süre bağdır, bahçedir çok duyarsınız benden. Sebzeyi, meyveyi dalından kendin koparıp yemek gibisi yok. Hele ki kendi bahçenden olunca daha bir başka. Öyle dönümlerce bahçemiz yok, avuç içi kadar ama bize yetiyor."

KAMERALARDAN UZAK...



90'lı yılların efsane isimlerinden Pınar Aylin, 1999 yılında evlendiği Mert Tokatlıoğlu'ndan 2008 yılında boşanmıştı.

Maya isminde bir kızı olan Aylin, 2014 yılında Süleyman Erbaykent ile nikah masasına oturdu. Yıllar önce İstanbul'u terk eden, kameralardan uzaklaşm Pınar Aylin, eşi ve kızı ile birlikte kendisine memleketi İzmir'de yepyeni bir hayat kurdu. Boş vakitlerinde bahçe ile ilgilenen Pınar Aylin, çektiği fotoğrafları da Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor.

Güzel oyuncu daha önce Ayvalık’a bağlı Küçükköy’den tarihi bir konak aldığı haberleriyle gündeme gelmişti. Biricik başında yemenisi, üzerinde şalvarıyla zeytin toplarken çektirdiği fotoğrafları da sosyal medyada paylaştı

'SAĞLIKLI ÜRÜNLER TÜKETİYORUM'

Oyuncu Gizem Karaca 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuş ve İzmir'e yerleşmişti...

Gizem Karaca, kendisini bahçe işlerine verdi. Organik tarıma başlayan Karaca, "Hem sağlıklı ürünler tüketiyorum, hem de bahçe ile uğraşarak zaman geçiriyorum" dedi.

'HER ŞEY BİR OYUNDU'

Merve İldeniz de bir zamanlar podyumun en gözde modellerinden biriydi.

Öyle ki günde birkaç defileye çıkardı. Ama onun hayali bambaşkaydı. "İstanbul beni her zaman boğuyordu. Kirlendiğimi hissetmeyebaşlamıştım. Her şey bir oyundu. Bu oyunu daha fazla oynamak istemedim" diyen İldeniz de büyük kente veda edip köye yerleşti.

DOĞA İLE İÇ İÇE

90'lı yılların popüler şarkıcısı Ege, Bodrum Güvercinlik'te kendisi için ağaçtan ev yaptırdı.

Ege yeni yaşamıyla ilgili olarak "Şehir gürültüsünden uzak tek başıma ormanın içine yaşamayı seçtim. İnternetim yok, kargaşa yok, kavga yok. Bodrum'da haftanın 3 günü sahneye çıkıyorum. Market ihtiyacını görüp evime geliyorum. Doğa ile iç içe yaşamak bana huzur veriyor" dedi.

MARKET ALIŞVERİŞİ BİTTİ

Yılmaz Erdoğan birçok kişinin hayali olan organik yaşamı gerçeğe dönüştürdü.

Birkaç yıl önce satın alıp yerleştiği Köyceğiz’de organik tarım yapan Erdoğan, market alışverişine son verdi.

O BİR TESCİLLİ GÜZEL

1982 yılında hem Türkiye hem de Avrupa Güzeli seçilen Nazlı Deniz Kuruoğlu hayatını Kuşadası'ndaki Caferli köyünde sürdürüyor.

Bir butik otel işleten Kuruoğlu, yeri geliyor fırında ekmek pişiriyor, yeri geliyor reçel kaynatıyor. Kelimenin tam anlamıyla köy hayatı yaşıyor. Kuruoğlu, doğayı korumaya yönelik etkinliklerde de aktif olarak görev alıyor.

ÇİFTLİĞİN KAPISINA KİLİT VURDU

Yıllar önce İstanbul’la vedalaşarak Milas’a yerleşen ve köy hayatı yaşamaya başlayan ünlü rock’çı Özlem Tekin, çiftliğinin kapısına kilit vurdu.

Özlem Tekin’in aylardır uğramadığı evi bakımsız haliyle objektife yansıdı.

Tekin’in nereye gittiği bilinmezken, köyde yaşayanların şarkıcıyı merak ettiği öğrenildi.(Umut ÜNVER)



Maddi sıkıntılar nedeniyle



Bu haberler üzerine Özlem Tekin'in yakın çevresine ulaşan magazin yazarı Onur Akay, ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu ancak maddi sıkıntılar nedeniyle çiftliğine kilit vurmak zorunda kaldığı bilgisine ulaştı. Tekin uzun zamandır Bodrum Gündoğan’da annesiyle birlikte yaşıyor.