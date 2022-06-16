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Bensu Soral: Teyze olmak harika bir duygu

#Bensu Soral#Hande Soral#Hakan Baş
Bensu Soral: Teyze olmak harika bir duygu

Oyuncu Bensu Soral, dün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

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Yakın bir arkadaşının düğünü için kıyafet alışverişine çıktığını söyleyen güzel oyuncu, alışverişi süresi boyunca sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Geçtiğimiz haftalarda teyze olan Soral, teyzeliğin harika bir duygu olduğunu, fırsat buldukça yeğeni ile birlikte vakit geçirdiğini söyledi.

Bensu Soral: Teyze olmak harika bir duygu

Soral, "Ali'yi ilk kucağıma aldığımda ben de çok heyecanlandım. Henüz o da ben de pek farkında değiliz bazı şeylerin. Ama biraz daha büyüdükten sonra, galiba çok başka olacak benim için. Gerçekten harika bir duyguymuş teyze olmak." açıklamasında bulundu.

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