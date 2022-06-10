Zor günler geride kaldı... Bensu Soral, Hakan Baş'ı öpmeye doyamadı

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Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral ve Hakan Baş, tatil için Göcek’i tercih etti.

Arkadaşlarıyla beraber tekne tatili yapan çift, önceki gün Bedri Rahmi Koyu’na demir attı.

Çok keyifli görünen Bensu Soral bir ara eşine masaj yaptı ve gün boyunca onu öpücüklere boğdu. Soral, keyifli halleriyle dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

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Bensu Soral ile Hakan Baş, 2018 yılında görkemli bir törenle evlenmişti. Geçtiğimiz eylül ayında ikilinin evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı iddiası gündeme geldi.

Önce, Hakan Baş'ın Mira Ceren ile gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği haberleri gündeme geldi. Sonrasında ise Bensu Soral'ın ise eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Çok geçmeden Bensu Soral ve Hakan Baş ortak bir açıklama yaparak "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var." dedi.

İkili günler sonra ilk kez ortak arkadaşlarının nikahında birlikte görüntü verdi. Bu durum üzerine 'kriz aşıldı' yorumları yapıldı.