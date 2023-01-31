Bengü'den gençlere tavsiye: Başkası olma kendin ol

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Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, yıllardır sürdürdüğü istikrarının sırrı sorulunca şöyle dedi:

“Her zaman, sanki sahneye ilk kez çıkmışım ya da ilk şarkım çıkacakmış gibi heyecanlıyım. En iyi şarkıyı yakalamak ve en iyi ekiple çalışabilmek çok önemli. Kendime en çok uyan kostümü giymek ve kendimin en iyisi olmak için çalışırım. Bence istikrar buradan başlıyor.”

Bengü, genç şarkıcı adaylarına tavsiyelerde de bulundu:

“Genç arkadaşlarıma, kendileri olmalarını tavsiye ederim. Ben her zaman kendim oldum, ne hissedersem onu söyledim, kendime yakışan şarkıları seçtim.”