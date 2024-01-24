Belçim Bilgin ismini değiştiriyor!

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Belçim Bilgin, konuk olduğu Bambaşka Sohbetler'de ismini değiştireceğini açıklayarak herkesi şaşırttı. İsminin “BE” olacağını söyleyen oyuncu, “Artık bana ‘Merhaba Bi’ diyecekler” bence isimlerimizin bir önemi yok, bize konulan isimlerin ötesinde acaba neydik. Yoksa ismime çok aşığım' ifadelerini kullandı.

Oyuncu sözlerini, 'Yabancı ülkelerde ismim telaffuz edilirken karışıyor, daha basit olsun. 'Oralarda zaman kaybetmeyelim' diye düşündüm' şeklinde sürdürdü.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Hamile değilim

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Özcan Deniz’in modacı eşi İranlı Samar Dadgar önceki gün Nişantaşı Citys’te görüntülendi. Dadgar, bebek bekledikleri haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi: “Neredeyse her gün hamile olduğum yazılıyor. O haberler gerçek değil.”

Dadgar, evliliklerinin birinci yıl dönümünü Özcan Deniz’in Kıbrıs konserinde kutladıklarını belirtti: “İlk yıl dönümümüzde Özcan sahnedeydi. Biz de sahnede kutladık. Güzeldi ama biraz utandım, pek kameralara alışık değilim. Konuşurken bazen heyecandan Türkçeyi unutuyorum.” (Deniz BOY)

Evinde parti verdi

Hadise önceki akşam evinde dostlarını ağırladığı özel bir parti düzenledi. Daveta katılan Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs ile şarkıcı, yakından ilgilendi.

Seda Bakan ile Selin Demiratar da partiye katılanlar arasındaydı. Hadise’nin partisinden anlar sosyal medyada birçok beğeni ve yorum aldı.

Sergi gezisi

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Didem Balçın, oğlu Alican ile Metropol İstanbul’da bulunan ‘Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi’ni gezdi. Hayvan bedenlerinin bilinmeyen özelliklerini ve biyolojik yapılarını sanatsal bir anlayışla gözler önüne seren sergiyi hayranlık ile gezen anne-oğul şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oyuncu, “Bugün oğlumla baş başa sergiyi gezelim dedik. Çok keyifliydi hayran kaldık” dedi.