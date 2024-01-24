×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Belçim Bilgin ismini değiştiriyor!

Güncelleme Tarihi:

#Belçim Bilgin#Samar Dadgar#Hadise
Belçim Bilgin ismini değiştiriyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 11:43

Yılmaz Erdoğan ile boşanan Belçim Bilgin'den çarpıcı açıklamalar: “Artık bana ‘Merhaba Bi’ diyecekler”

Haberin Devamı

Belçim Bilgin, konuk olduğu Bambaşka Sohbetler'de ismini değiştireceğini açıklayarak herkesi şaşırttı. İsminin “BE” olacağını söyleyen oyuncu, “Artık bana ‘Merhaba Bi’ diyecekler” bence isimlerimizin bir önemi yok, bize konulan isimlerin ötesinde acaba neydik. Yoksa ismime çok aşığım' ifadelerini kullandı.

Oyuncu sözlerini, 'Yabancı ülkelerde ismim telaffuz edilirken karışıyor, daha basit olsun. 'Oralarda zaman kaybetmeyelim' diye düşündüm' şeklinde sürdürdü.

Belçim Bilgin ismini değiştiriyor

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Hamile değilim

Haberin Devamı

Özcan Deniz’in modacı eşi İranlı Samar Dadgar önceki gün Nişantaşı Citys’te görüntülendi. Dadgar, bebek bekledikleri haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi: “Neredeyse her gün hamile olduğum yazılıyor. O haberler gerçek değil.”

Belçim Bilgin ismini değiştiriyor

Dadgar, evliliklerinin birinci yıl dönümünü Özcan Deniz’in Kıbrıs konserinde kutladıklarını belirtti: “İlk yıl dönümümüzde Özcan sahnedeydi. Biz de sahnede kutladık. Güzeldi ama biraz utandım, pek kameralara alışık değilim. Konuşurken bazen heyecandan Türkçeyi unutuyorum.” (Deniz BOY)

Evinde parti verdi

Hadise önceki akşam evinde dostlarını ağırladığı özel bir parti düzenledi. Daveta katılan Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs ile şarkıcı, yakından ilgilendi.

Belçim Bilgin ismini değiştiriyor

Seda Bakan ile Selin Demiratar da partiye katılanlar arasındaydı. Hadise’nin partisinden anlar sosyal medyada birçok beğeni ve yorum aldı.

Belçim Bilgin ismini değiştiriyor

Sergi gezisi

Haberin Devamı

Didem Balçın, oğlu Alican ile Metropol İstanbul’da bulunan ‘Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi’ni gezdi. Hayvan bedenlerinin bilinmeyen özelliklerini ve biyolojik yapılarını sanatsal bir anlayışla gözler önüne seren sergiyi hayranlık ile gezen anne-oğul şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oyuncu, “Bugün oğlumla baş başa sergiyi gezelim dedik. Çok keyifliydi hayran kaldık” dedi.

Belçim Bilgin ismini değiştiriyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Belçim Bilgin#Samar Dadgar#Hadise

BAKMADAN GEÇME!