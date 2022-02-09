Başak Dizer'den hamilelik pozu!

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2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ (38) ile stil danışmanı Başak Dizer (44) bebek heyecanı yaşıyor.

Hakkında çıkan hamilelik haberlerini doğrulayan Dizer, "Evet, doğru. Çok heyecanlı ve mutluyuz" açıklamasını yapmıştı.

Bebekle ilgili heyecanını paylaşan Kıvaç Tatlıtuğ, "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık" demişti.

Sağlıklı bir hamilelik süreci geçiren Başak Dizer son paylaşımıyla sevenlerini heyecanlandırdı. Arkadaşının açtığı mağazaya giden Dizer, boydan fotoğrafını yayınladı.

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Kısa sürede yoğun ilgi gören fotoğrafa "Hamilelik yakışmış" yorumları yapıldı.