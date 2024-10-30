Babasının sevgilisi hakkında konuştu... Zeynep’ten al haberi!

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Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Zeynep Alkan, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı City’s’de objektife yansıdı.

Nişantaşı’na işleri olduğu için geldiğini söyleyen Zeynep Alkan’a geçtiğimiz günlerde babası Hamdi Alkan’ın kız arkadaşıyla görüntülenmesi soruldu.

Babasının ilişkisi hakkında samimi açıklamalar yapan Zeynep Alkan, “İlişkileri yeni değil, ilk kez yakaladınız. Mutlular, ikisini de çok seviyorum. İnşallah çok güzel bir ilişki yaşarlar. Babam çok mutlu olsun” dedi.

2014’te evlendiği Selen Görgüzel’den 2022’de ayrılan Hamdi Alkan, Etiler’deki bir mekândan çıkarken kız arkadaşıyla ilk kez görüntülenmişti.

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Sevgililer, görüntülendiklerini fark edince paniklemişti. Hamdi Alkan’ın kız arkadaşı, otomobillerine binerken yüzünü gizlemeye çalışmıştı.

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Yapmayın bunu ya!

“Aşk Biter mi?” adlı tiyatro oyununda birlikte rol aldığı Kerem Alışık’la aşk yaşayan Evrim Alasya önceki akşam oyun çıkışında objektife takıldı.

Muhabirlerin aşk hayatıyla ilgili soru sormasına sinirlenen ünlü oyuncu “Yapmayın bunu ya! Özel hayatımla ilgili hiçbir zaman hiçbir cümle kurmadım! Benden alamazsınız bir şey” dedi. Alasya aşk soruları devam edince “Neden konuşarak anlaşamıyoruz” diyerek muhabirlere çıkıştı. (Sayit DURMAZ)

Bir ilişkim var

Bige Önal önceki gün Etiler’de görüntülendi. Önal, “Okuduğum yeni işler var. Fakat henüz tam karar veremedim” dedi. Oyuncu, eski sevgilisi Aras Bulut İynemli’nin dizisini takip etmediğini söyledi: “Hayır, edemiyorum. Vakit bulamıyorum.” Önal, ayrıca kendisine eski sevgilisi hakkında soru sorulmasından rahatsız olduğunu belirtti: “Ayrılalı 2 sene oldu, herkes kendi hayatına bakıyor. Bir ilişkim var. Her şey yolunda, çok mutluyum.”

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