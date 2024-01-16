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Aysun Aslan Uğur: Özkan’ın ruhu da bizim kadar mutlu

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#Özkan Uğur#Alişan Uğur#Aysun Uğur
Aysun Aslan Uğur: Özkan’ın ruhu da bizim kadar mutlu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 07:35

8 Temmuz 2023’te yaşamını yitiren Özkan Uğur’un adının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Bayrampaşa’daki Büyük İstanbul Otogarı’nda kurulan müzik stüdyosuna verilmesi ailesini mutlu etti.

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 Merhum sanatçının eşi Aysun Aslan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Kayıt yapmak isteyen tüm müzisyenlere ücretsiz hizmet verecek olan Özkan Uğur Müzik Stüdyosu, Büyük İstanbul Otogarı’nda açıldı. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, bu fikri geliştiren ve kamu yararına sunan tüm ilgili ve yetkililere kalpten teşekkür ediyorum. Özkan’ın ruhu da bizim kadar mutlu olmuştur eminim. Ailesi olarak, stüdyonun ücretsiz olması bu güzel teklife onay vermemizdeki en önemli kriterdir. Özkan’ın bize bıraktığı kederi müzik ve sanata dönüştürme gayreti içinde olacağız. Bizim dışımızda ama iznimizle gelişen bu harika girişim adeta bu düşüncemizin ilk adımı oldu. Umarım bu ilk girişim ardından başka ücretsiz Özkan Uğur Müzik Stüdyolarını sürükler de gençler ve amatörler kendilerini ifade edebilme imkânı bulurlar. Bu stüdyodan çıkacak ürünleri dinlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

İNCE BİR DÜŞÜNCE

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Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur, “Özellikle genç, amatör müzisyenlerin profesyonel bir stüdyo bulmaları zor. Özkan Uğur Müzik Stüdyosu’nun ücretsiz olarak tüm müzisyenlere kapılarını açması mutluluk verici. İBB, Boğaziçi Yönetim ve Büyük İstanbul Otogarı kültürel etkinlikler çalışanlarına bu ince düşüncelerinden dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır. Babamın ruhunun da çok mutlu olduğundan hiç şüphem yok” dedi.

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#Özkan Uğur#Alişan Uğur#Aysun Uğur

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