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Aylin Livaneli'den eski eşi Tolga Savacı'ya veda: Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen

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#Tolga Savacı#Aylin Livaneli#Yeşilçam
Aylin Livaneliden eski eşi Tolga Savacıya veda: Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 13:53

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Savacı'nın ani vefatı ailesini ve tüm dostlarını yasa boğdu. Tolga Savacı'nın 1993 yılında nikah masasına oturduğu ve 2 yıl evli kaldığı Aylin Livaneli'de eski eşi için duygusal bir mesaj yayınladı.

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'YATTIĞIN YER İNCİTMESİN'

"Ben ve ailem dün aldığımız acı haberle çok sarsıldık. Evliliğimizi yürütememiş olmamıza rağmen Tolga’yla birbirimize olan sevgimiz ve saygımız hiç bitmedi. Hep arkadaş kaldık. Çok özel, dürüst, zarif, mert ve Sibel’in dediği gibi savaşçıydı. Kendisi gitti, geriye acı-tatlı anılar, pişmanlıklar ve söylenmemiş sözler kaldı...

Tolga’nın güzel oğlu Atilla Toğan’ın, sevgili ablaları Zeynep Savacı ve Sibel Savacı'nın ve eşi Nermin Bezmen'in ve biricik oğlunun annesi ÖZlem İbrahimoğlu'nun başı sağolsun.

Mekanın cennet, biliyorum. Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen. Yattığın yer incitmesin. Elveda… 🖤"

Aylin Livaneliden eski eşi Tolga Savacıya veda: Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen

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#Tolga Savacı#Aylin Livaneli#Yeşilçam

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