Acı haberi eşi duyurdu... Tolga Savacı hayatını kaybetti

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Haberi Savacı'nın hayat arkadaşı Nermin Bezmen duyurdu.
Bezmen, Instagram sayfasında "Yüreğim kanıyor! Kanıyor! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi... Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna... Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda...
Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz..." notunu paylaştı.
'HUZUR İÇİNDE UYU TOLGA'M'
Tolga Savacı'nın ablası Sibel Savacı da acı haberi böyle duyurdu:
MANKENLİKTEN OYUNCULUĞA...
Tolga Savacı, 6 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul’da doğdu.
Fransız Koleji'ni bitiren Savacı, 1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti.
Oyunculuğa 1985 yılında Banu Alkan ile başrolünü paylaştığı "Arzu" filmi ile başladı, ardından Hülya Avşar ile "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde oynadı.
Usta oyuncu uzun zamandır eşi Nermin Bezmen’le birlikte Amerika’nın New Jersey eyaletinde yaşıyordu.
“Biz maalesef ki Yeşilçam’ın artık kasetlere hapsolmuş 80’li yıllarında Türk sinemasında bulunduk. 70’li yılların olumsuz etkilerini silmemiz hiç kolay olmadı ama bunu başardık. O zamanlar star sineması vardı. Küçük bütçelerle, sınırlı sayıda ekiplerle başarılı işlere imza attık. Günümüz sinemasında ve dizi sektöründe bu işler artık onlarca kişilik çalışanlarla yürüyor. Ama yine de izleyiciye istenilen duyguyu geçirmek hiç kolay olmuyor. Hiç güvenmediğim reyting savaşlarında mağlup olan dizi acımasızca yayından kaldırılıyor. Bu nedenle uzun süredir sektörden uzağım”