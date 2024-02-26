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Acı haberi eşi duyurdu... Tolga Savacı hayatını kaybetti

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#Tolga Savacı#Nermin Bezmen#Yeşilçam
Acı haberi eşi duyurdu... Tolga Savacı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 18:41

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Tolga Savacı, yaşadığı ABD'de 60 yaşında hayatını kaybetti.

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Haberi Savacı'nın hayat arkadaşı Nermin Bezmen duyurdu.

Bezmen, Instagram sayfasında "Yüreğim kanıyor! Kanıyor! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi... Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna... Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda...
Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz..." notunu paylaştı.

Acı haberi eşi duyurdu... Tolga Savacı hayatını kaybetti
Tolga Savacı ile Nermin Bezmen 5 yıllık birlikteliğin ardından 2015 yılında Bebek Ayşe Sultan Korosu’nda nikah masasına oturmuştu.

'HUZUR İÇİNDE UYU TOLGA'M'

Tolga Savacı'nın ablası Sibel Savacı da acı haberi böyle duyurdu:

Acı haberi eşi duyurdu... Tolga Savacı hayatını kaybetti

"Güzel ruhlum , koca yüreklim, savaşçı
Canım kardeşim, dostum, arkadaşım... Tolga Savacı maalesef ansızın aramızdan ayrıldı.
Huzur içinde uyu birtanem, değerli, bir tanecik kardeşimiz.... Tarifsiz üzgünüz... Değerlerinle, gönlünle tüm varlığınla bu yaşamı bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz..
Bir tanemiz evladı Atilla'ya, sevgili eşi Nerminciğime, tüm sevenlerine de sabır dilerim...
Huzur içinde uyu, yolun ışık olsun...Tolgam."

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 MANKENLİKTEN OYUNCULUĞA...

Tolga Savacı, 6 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Fransız Koleji'ni bitiren Savacı, 1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti.

Oyunculuğa 1985 yılında Banu Alkan ile başrolünü paylaştığı "Arzu" filmi ile başladı, ardından Hülya Avşar ile "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde oynadı.

Acı haberi eşi duyurdu... Tolga Savacı hayatını kaybetti

Tolga Savacı, ilk evliliğini Aylin Livaneli, ikinci evliliğini Özlem İbrahimoğlu son evliliğini ise yazar Nermin Bezmen ile yaptı.

Usta oyuncu uzun zamandır eşi Nermin Bezmen’le birlikte Amerika’nın New Jersey eyaletinde yaşıyordu.

Acı haberi eşi duyurdu... Tolga Savacı hayatını kaybetti

ABD'de klasik otomobil tamiratı üzerine bir iş yeri açan Savacı, uzaklara gitme nedenini yıllar önce katıldığı bir programda anlatmıştı:

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“Biz maalesef ki Yeşilçam’ın artık kasetlere hapsolmuş 80’li yıllarında Türk sinemasında bulunduk. 70’li yılların olumsuz etkilerini silmemiz hiç kolay olmadı ama bunu başardık. O zamanlar star sineması vardı. Küçük bütçelerle, sınırlı sayıda ekiplerle başarılı işlere imza attık. Günümüz sinemasında ve dizi sektöründe bu işler artık onlarca kişilik çalışanlarla yürüyor. Ama yine de izleyiciye istenilen duyguyu geçirmek hiç kolay olmuyor. Hiç güvenmediğim reyting savaşlarında mağlup olan dizi acımasızca yayından kaldırılıyor. Bu nedenle uzun süredir sektörden uzağım”

Acı haberi eşi duyurdu... Tolga Savacı hayatını kaybetti

“Şu anda çok sevdiğim klasiklerin ve güncel araçların bakım onarımı üzerine çalışıyorum Amerika’da. Bir nevi hobimi işe çevirdim. İnanın çok mutlu olduğumu hissediyorum. Bir döneme damgasını vurmuş araçlarla uğraşmak çok büyük bir keyif. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, bu tarihi değerleri geleceğe taşımak adına mücadele veren, klasik araçlarla ilgili güzel işler yapan ve benim de fahri üyesi olduğum bir kulüp. Faaliyetlerini yürekten destekliyorum”
Acı haberi eşi duyurdu... Tolga Savacı hayatını kaybetti


 

 

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#Tolga Savacı#Nermin Bezmen#Yeşilçam

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