Tolga Savacı'nın acı haberi dostlarını yasa boğdu: Dünya beyefendisi bir insanı kaybettik…

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HÜLYA AVŞAR





ZAFER ALGÖZ

Tolga Savacı’yı kaybettik…Sevenlerinin başı sağ olsun;Allah rahmet eylesin.

BANU ALKAN

Büyük acı. Tolgacım nurlar içinde uyu. Üzüntüm tarifsiz.

SÜHA UYGUR

Tolga Savacı…

Dünya beyefendisi bir insanı kaybettik…

Ailesine ve tüm sevenlerine sonsuz sabır diliyorum…

Cennet mekanın olsun .

DENİZ PULAŞ

Aman Allah’ım. Çok çok üzüldüm, çok üzgünüm. Allah gani gani sabırlar versin.

NESLİHAN YARGICI

Çok çok üzüldüm. Başınız Sağolsun… Sabır diliyorum. Sevgili Tolga nurlarda yat!

DEMET AKALIN

Tolga Savacı kalp krizinden vefat etmiş inanamıyorum nur içinde yatsın...

MELEK GENÇOĞLU

Allah rahmet eylesin. Çok üzüldüm. Allah sabır versin Nermin Hanım

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OSMAN TAN ERKIR

Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Sabır diliyorum.

YAŞAR İPEK

Mekanı cennet olsun komşumuzdu kücükken. Ulus'ta. Nurlar icinde uyusun.