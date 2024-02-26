Tolga Savacı'nın acı haberi dostlarını yasa boğdu: Dünya beyefendisi bir insanı kaybettik…

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HÜLYA AVŞAR
ZAFER ALGÖZ
Tolga Savacı’yı kaybettik…Sevenlerinin başı sağ olsun;Allah rahmet eylesin.
BANU ALKAN
Büyük acı. Tolgacım nurlar içinde uyu. Üzüntüm tarifsiz.
SÜHA UYGUR
Tolga Savacı…
Dünya beyefendisi bir insanı kaybettik…
Ailesine ve tüm sevenlerine sonsuz sabır diliyorum…
Cennet mekanın olsun .
DENİZ PULAŞ
Aman Allah’ım. Çok çok üzüldüm, çok üzgünüm. Allah gani gani sabırlar versin.
NESLİHAN YARGICI
Çok çok üzüldüm. Başınız Sağolsun… Sabır diliyorum. Sevgili Tolga nurlarda yat!
DEMET AKALIN
Tolga Savacı kalp krizinden vefat etmiş inanamıyorum nur içinde yatsın...
MELEK GENÇOĞLU
Allah rahmet eylesin. Çok üzüldüm. Allah sabır versin Nermin Hanım
OSMAN TAN ERKIR
Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Sabır diliyorum.
YAŞAR İPEK
Mekanı cennet olsun komşumuzdu kücükken. Ulus'ta. Nurlar icinde uyusun.