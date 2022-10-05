Aydemir Akbaş: Beyhan ile ayrıyız, yalnız ölmekten korkuyorum

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'YALNIZ ÖLMEKTEN KORKUYORUM'

*Eşim Beyhan demans hastası oldu. Kız kardeşinde kalıyor ben yalnızım. Şimdi endişe duymaya başladım bir şey olsa ne olacak. Geçenlerde 'yaşlı adam evinde öldü, kediler yedi' diye bir haber okudum. Bende koah var. Kalp falan yok ama kalbin ne yapacağı belli olmaz... Bu durum benim huzurumu kaçırmaya başladı.

* Biz Beyhan ile 60 senedir beraberiz. Otelde mi yaşasam diye düşündüm. Huzurevine mi yerleşsem dedim. Sonra düşündüm, çalışıyorum. Oradan gelip gitmek zor olacak.

'BEYHAN'I GÖRMÜYORUM'

* Hastalıktan beri kız kardeşinde kalıyor. Onu görmüyorum. Görmek de istemiyorum. 1-2 ay oldu, en fazla 3 ay... Onun gelmesini de istemiyorum. Beni özlüyormuş. Kardeşi de aklı başında bir kız umut vermek istemiyor.

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* Yalnızlığa adapte olmaya çalışıyorum. Onu görmeye gidersem sukoyuveririm. 'Gel' diyebilirim. Ondan da korkuyorum.

* Ben evimin dışında bir tek İbrahim'de kalmışımdır. Başka hiçbir yerde kalmamışımdır. Evde bir hizmetçiye tahammülüm yoktur. Ben eve kadın alamam. Beyhan ister. O kafasına kuruyordur 'şimdi ne yapıyor' diye.

'HAYATIMA BEYHAN'DAN BAŞKASI GİREMEZ'

* Benim hayatıma Beyhan Hanım'dan başkası giremez. Ben eşim Beyhan'a 'birini alacağım' desem, 'genç ve güzel al' der. Ben 86 yaşındayım, 87'ye gireceğim. Benim aklımda ne olabilir? Ben yaşamayı mı düşüneceğim, başka şey mi düşüneceğim?

* Şafak çok iyi bir oyuncu ama değerlendiremiyor kendini.

'KEMAL'İ O UÇAĞA BİNDİRMEZDİM'

* Kemal ile ikimiz de uçaktan korkuyorduk. Ben 3 kez bindim, uçak defterini kapattım. Cihangir'deki mekana küskün olmasaydım Kemal Sunal bugün hayatta olurdu. Ben ne yapar ne eder Kemal'in beynini yerdim, o uçağa bindirmezdim.

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'KANSERSİN' DEDİLER

* Baktım sesim kısık. Ihlamur içip duruyorum. Kız kardeşim 'doktora gitmezsen gelip seni alacağım' dedi. Aradım arkadaşları 'bana doktor bulun' dedim. Sonra bir arkadaşım bana 'hazırlan seni yarın götürüyorum' dedi. Çapa'ya gittik. Doktor 'aç ağzını' dedi, baktı 'kansersin' dedi. 'Yak bir sigara' dedi, yaktım. Ertesi gün başka doktora gittim 'aç ağzını' dedi, açtım 'kansersin, yak bi sigara' dedi. Yakmadım. 10 senedir aklıma gelmedi.

* İbrahim'in programına giderken yarı yoldan dönüp eve geldim. Saat 00.00 gibi bana vuruldu haberi geldi. Masanın üzerinde sigara ve puro vardı. 'Dedim ben bunu içersem, İbrahim bana kızar' içmedim...