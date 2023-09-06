Ayça Varlıer kraliçe rolüyle New York’ta

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Oyuncu, karakterinin kıyafetiyle New York sokaklarında yürüdüğü anları önceki gün sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“New York sokaklarında Kraliçe Sherdanell olarak yürüyorum. Yeni sezonumuz muhteşem bir kadro ile resmen başlıyor! 7 Eylül akşamı sahnedeyiz. Müzikalimizin tanıtımı amaçlı özel fotoğraflar çektirdik.”

Ayça Varlıer, 8 Eylül’de ise New York Moda Haftası’nda Hint asıllı moda tasarımcısı Prashant Goya’nın meme kanserine yardım amaçlı düzenleyeceği defilede yürüyecek. Oyuncu, 19 Eylül’de de “Broadway in İstanbul Vol.2” projesi için 2 haftalığına Türkiye’ye dönecek.