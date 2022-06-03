Aslı Bekiroğlu’nun 3 büyük yanlışı

Haberin Devamı

Barış Akarsu’nun hayatını anlatacak filmde merhum şarkıcının sevgilisini canlandıracaktı Aslı Bekiroğlu. Katıldığı bir törende bu film soruldu: “Barış Bey’in trajik bir ölümü oldu, ne söylemek istersiniz?”

Cevabı şu oldu Bekiroğlu’nun: “Ne diyeyim hayatım, başı sağ olsun. Ne denir, tövbe yarabbim.”

Kikirdeyerek...

* Birinci hata şu: Ölmüş birine başsağlığı değil, Allah’tan rahmet dilenir.

Hadi bu, Türkçeyle ilgili bir cehalet, affedilebilir, daha sonra öğrenilebilir.

* İkinci hata şu: Hayatını kaybetmiş birinden, yakınlarını incitebilecek biçimde cıvıklıkla bahsedilmez.

Bahsedilirken kikirdenmez. Türkçe hatası düzeltilir ama bir insana bu terbiye nasıl öğretilir, onu hiç bilemiyorum işte.

* Üçüncü hata da şu: Demek ki Aslı Bekiroğlu’nun oynayacağı rolle, o senaryoyla, yaşanmış acı olayla uzaktan yakından alakası yokmuş.

Hiç mi hiç girmemiş içine, hiç mi hiç işlememiş ruhuna.

Bir oyuncunun her şeyden önce canlandıracağı öyküyü içselleştirmesi lazım.

Bu yüzden ister kovulmuş olsun, ister kendi kararıyla ayrılmış olsun çok iyi olmuş projede yer almaması.

