Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Aslı Bekiroğlu’nun 3 büyük yanlışı

#Aslı Bekiroğlu#Barış Akarsu#Gaf
Aslı Bekiroğlu’nun 3 büyük yanlışı
Savaş ÖZBEY

2007 yılında geçirdiği trafik kazasında aramızdan ayrılan genç müzisyen Barış Akarsu’nun hayatı beyazperdede hayat buluyor. “Barış Akarsu Merhaba” filminin oyuncu kadrosunda İsmail Ege Şaşmaz ve Aslı Bekiroğlu'nun rol alacağı açıklanmıştı. Filmin kadrosunda bulunan Aslı Bekiroğlu'nun, Barış Akarsu'nun ölümüne dair sorulara verdiği yanıt tepki çekti. Gelen eleştirilerin ardından Bekiroğlu, özür dileyerek projeden ayrıldığını duyurdu. Ünlü oyuncunun bu gafını Kelebek yazarı Savaş ÖZBEY yazdı.

Haberin Devamı

Barış Akarsu’nun hayatını anlatacak filmde merhum şarkıcının sevgilisini canlandıracaktı Aslı Bekiroğlu. Katıldığı bir törende bu film soruldu: “Barış Bey’in trajik bir ölümü oldu, ne söylemek istersiniz?
Cevabı şu oldu Bekiroğlu’nun: “Ne diyeyim hayatım, başı sağ olsun. Ne denir, tövbe yarabbim.”
Kikirdeyerek...
* Birinci hata şu: Ölmüş birine başsağlığı değil, Allah’tan rahmet dilenir.
Hadi bu, Türkçeyle ilgili bir cehalet, affedilebilir, daha sonra öğrenilebilir.
* İkinci hata şu: Hayatını kaybetmiş birinden, yakınlarını incitebilecek biçimde cıvıklıkla bahsedilmez.
Bahsedilirken kikirdenmez. Türkçe hatası düzeltilir ama bir insana bu terbiye nasıl öğretilir, onu hiç bilemiyorum işte.
* Üçüncü hata da şu: Demek ki Aslı Bekiroğlu’nun oynayacağı rolle, o senaryoyla, yaşanmış acı olayla uzaktan yakından alakası yokmuş.
Hiç mi hiç girmemiş içine, hiç mi hiç işlememiş ruhuna.
Bir oyuncunun her şeyden önce canlandıracağı öyküyü içselleştirmesi lazım.
Bu yüzden ister kovulmuş olsun, ister kendi kararıyla ayrılmış olsun çok iyi olmuş projede yer almaması.

 

Gözden Kaçmasın

Aslı Bekiroğlunun Barış Akarsu açıklaması tepki çekmişti... O projeden ayrıldıAslı Bekiroğlu'nun Barış Akarsu açıklaması tepki çekmişti... O projeden ayrıldı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Aslı Bekiroğlu#Barış Akarsu#Gaf

BAKMADAN GEÇME!

Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba
Putinin en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı

Putin'in en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı!

#Putin
Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp

BAKMADAN GEÇME!

Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba
Putinin en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı

Putin'in en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı!

#Putin
Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp