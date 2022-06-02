Aslı Bekiroğlu'nun Barış Akarsu açıklaması tepki çekmişti... O projeden ayrıldı!

Haberin Devamı

Türk pop müziğinin sevilen ismi Barış Akarsu 2007 yılında trafik kazası geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Akarsu'nun hayatı 'Barış Akarsu Merhaba' filmiyle beyaz perdeye taşınıyor. Akarsu'ya oyuncu İsmail Ege Şaşmaz hayat verirken, sevgilisini de Aslı Bekiroğlu canlandıracaktı.

Bir törene katılan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aslı Bekiroğlu açıklamasıyla tepki çekti. Şarkıcının hayatını araştırdığını söyleyen Bekiroğlu, bir muhabirin "Barış beyin trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?" sorusunu gülerek cevapladı! Oyuncu, "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir" ifadelerini kullandı.

Aslı Bekiroğlu, gelen tepkilerin ardından Instagram hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, özür dileyerek filmden ayrıldığını duyurdu.

"Projeden çekiliyorum"

Haberin Devamı

Bekiroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Önceki akşam katıldığım stil ödülleri davetinde, kıyafet ve stil üzerine konuşurken yakında çekimleri başlayacak olan Barış Akarsu'nun hayatını anlatan sinema filmi hakkında peş peşe sorular geldi. Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için spoiler verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafında yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılandı. İsteyeceğim en son şey böyle algılanmaktı. Çocukluğundan beri hikayesine ve anısına büyük saygı duyduğum, bu nedenle filminde yer almayı çok istediğim sanatçının yakınları ve sevenlerinden tüm samimiyetimle özür diliyorum. Filmin zarar görmemesi ve sanatçının sevenlerinin daha fazla üzülmemesi için projeden çekiliyorum."

Binlerce kişi Barış Akarsu'yu son yolculuğuna uğurlamıştı.

OYUNCU KADROSU HAZIR!

Barış Akarsu’nun hayatının üç döneminin anlatılacağı filmde, merhum sanatçıyı ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz canlandırırken, babasına Hüseyin Avni Danyal, dedesine Metin Coşkun, kardeşine Aslıhan Kapanşahin, yakın arkadaşlarına ise Burak Satıbol ve Aytaç Uşun hayat verecek.

Haberin Devamı

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

1979 yılında Amasra’da dünyaya gelen Barış Akarsu, 2004 yılında “Akademi Türkiye” adlı şarkı yarışmasıyla tanınmış, “Yalancı Yarim” dizisiyle şöhretini pekiştirmişti. Film çekimleri için gittiği Bodrum’da geçirdiği elim bir Trafik kazasında hayatını kaybetmişti.