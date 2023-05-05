Ünlü oyuncu kural bozdu! Aşkını ilan etti...

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Asansörde çekilen selfie pozuna kalp emojisi koyan Ak, Ella Fitzgerald’ın “Isn’t It A Lovely Day” (Ne güzel bir gün değil mi?)şarkısını da ekledi.

Ünlü oyuncunun sevgilisinin bir holdingde Pazarlama ve İletişim Uzman Yardımcısı olarak görev yapan Tuana Erdal olduğu öğrenildi.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Aşk yok böyle iyiyim

Oyuncu Büşra Develi, önceki gece Bebek’te görüntülendi. Oyuncu, “Yeni bir projemiz vardı. Çekimler bitti ve sonuna geldik. Şimdi de bir projemiz daha olacak, sanırım dijital bir platforma. Onun hazırlığına gireceğim. Ben çalışmaya devam ediyorum” diye konuştu. Burak Deniz ile ayrılığının ardından hayatına kimseyi almayan Develi, “Aşk hayatım şu an yok. Aman aman, ben böyle iyiyim zaten” diyerek güldü. (Sayit DURMAZ)

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Akşam yemeğinde buluştular

Oyuncular Helin Kandemir, Özge Yağız ve Burak Can önceki akşam Ataköy’de açılan İtalyan restoran Romu’da akşam yemeği yedi. Mekân çıkışı objektiflere birlikte poz veren üçlüden Özge Yağız, iki yeni sinema filmi çektiğini yaz sezonunda ise dinleneceğini söyledi. “Aşk-ı Memnu”nun yeni çekilen versiyonunda Nihal’i canlandıran Kandemir, “Bu kadar genç yaşta tecrübeli insanla olmak ayrı bir şans. Güzel bir iş çıkardık. Rolüm için piyano ve Fransızca dersi aldım” dedi. (Behlül AYDIN)

Bu yaz sınırlarımı zorlayacağım

Betül Demir, yaz sezonunu Fransa’nın Cannes kentinde açtı. Şarkıcı, yoğun sahne programı başlamadan önce kısa bir mola verdi. Demir, “Betül yazı olacak. Sadece sahne değil televizyonda da sık sık karşınıza çıkabilirim. Birkaç yaz dizisi için teklif aldım. Senaryoları inceliyorum. Bu yaz kendi sınırlarımı zorlamak istiyorum” açıklamasını yaptı.

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Keyifli bir akşam

Turgut Tunçalp ve eşi İlayda Atmaca önceki akşam Asmalımescit Corridor adlı mekanda arkadaşlarıyla eğlendi. Oyuncu, “Eşimle güzel bir akşam geçiriyoruz. Biraz keyif yapalım dedik. Her şey yolunda. İşlerimiz de iyi; çalışmaya devam” dedi. (Sayit DURMAZ)