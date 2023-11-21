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Aşk iddialarına İzzet Antebi'den cevap: Yan yana bile gelmedik

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#İzzet Antebi#Şeyma Subaşı#Mohammed Alsaloussi
Aşk iddialarına İzzet Antebiden cevap: Yan yana bile gelmedik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 09:32

Şeyma Subaşı’yla öpüştüğü söylenen İzzet Antebi, iddiaya tepki gösterdi.

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Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evliliği kısa süren Şeyma Subaşı’nın bir eğlence mekânında Tuvana Türkay’ın eski aşkı İzzet Antebi’yle öpüşürken görüldüğü öne sürüldü.

İşadamı, iddiaya sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamayla yanıt verdi:

Aşk iddialarına İzzet Antebiden cevap: Yan yana bile gelmedik

“Hakkımda çıkan haber tüm detaylarıyla gerçek dışıdır. Bahsi geçen kişiyle yan yana bile gelmedim, hatta orada olduğundan dahi haberim yoktu. Hiçbir doğruluk payı olmayan bu haber hakkında pek tabii ki hukuki olarak ne gerekiyorsa yapılacaktır. Bu kadar gerçekten uzak bir haberle insanları meşgul etmek, hayatlarını etkilemek bu kadar kolay olmamalı.”

 

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#İzzet Antebi#Şeyma Subaşı#Mohammed Alsaloussi

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