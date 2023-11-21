Aşk iddialarına İzzet Antebi'den cevap: Yan yana bile gelmedik

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Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evliliği kısa süren Şeyma Subaşı’nın bir eğlence mekânında Tuvana Türkay’ın eski aşkı İzzet Antebi’yle öpüşürken görüldüğü öne sürüldü.

İşadamı, iddiaya sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamayla yanıt verdi:

“Hakkımda çıkan haber tüm detaylarıyla gerçek dışıdır. Bahsi geçen kişiyle yan yana bile gelmedim, hatta orada olduğundan dahi haberim yoktu. Hiçbir doğruluk payı olmayan bu haber hakkında pek tabii ki hukuki olarak ne gerekiyorsa yapılacaktır. Bu kadar gerçekten uzak bir haberle insanları meşgul etmek, hayatlarını etkilemek bu kadar kolay olmamalı.”