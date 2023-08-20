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Anne sütünün faydası yok zararı çok!

Güncelleme Tarihi:

#Selen Görgüzel#Anne Sütü#Prof. Dr. Osman Erk
Anne sütünün faydası yok zararı çok
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 10:05

ANNE sütü içtiğini söyleyen Selen Görgüzel, sosyal medyada gündem oldu.

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Ünlü isim, “Bebeğini emziren arkadaşımdan sağdığım anne sütünü içiyorum. Vitamin takviyesi alsam da yorgunluğumu atamıyorum. Doktorum böyle bir şey tavsiye etti. Kanser hastalarına da çok faydası varmış” dedi.

Anne sütünün faydası yok zararı çok


İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, sanatçının iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı: “Yetişkin bir insanın anne sütü içmesi için son derece bilgisiz olması gerek. İçinde kansere neden olacak maddeler barındırır. İnsülin metabolizmasına zarar verir. Bağırsak geçirgenliğini arttırabilir. En az 40’a yakın hormonsal zararı vardır. Yetişkin bir insan asla anne sütü içmez. Söylediği şeyler, medyatik bir palavradan başka bir şey değil. Saçma, bilgisizce, bilimsel altyapısı olmayan bir düşüncedir. Doktor bunu tavsiye etmez. İnsan sağlığına son derece zararlı bir tavsiyedir. Sütün içinde olanları sebze, meyve ve baharatlardan rahatlıkla alabilirsiniz. İnsanlar ve ineklerde kolostrum olur. Doğumdan sonra 3-4 gün gelir. Bu bir süt değil sıvıdır ve bağırsak sendromu olan kişiler kullanabilir. Bu ilk dönemde gelen yararlı bir sıvıdır. Bunun sütle alakası da yoktur.” 

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#Selen Görgüzel#Anne Sütü#Prof. Dr. Osman Erk

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