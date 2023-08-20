Anne sütünün faydası yok zararı çok!

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Ünlü isim, “Bebeğini emziren arkadaşımdan sağdığım anne sütünü içiyorum. Vitamin takviyesi alsam da yorgunluğumu atamıyorum. Doktorum böyle bir şey tavsiye etti. Kanser hastalarına da çok faydası varmış” dedi.



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