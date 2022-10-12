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Sünnet derisinden sonra ayı kanı!

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#Selen Görgüzel#Ersin Düzen#Erhan Yazıcıoğlu
Sünnet derisinden sonra ayı kanı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 08:29

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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SELEN'İN GÜZELLİK YÖNTEMİ

Selen Görgüzel önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. Daha önce çocukların sünnet derilerinden elde edilen kök hücrelerle bakım yaptırdığını belirten ünlü şarkıcı, kendisi için yeni bir güzellik yöntemi keşfettiğini söyledi:

“Ayı kanı enjekte ettirmek için araştırma yapıyorum. Ayılar 6 ay kış uykusuna yattıkları için kas erimesi olmuyor ve araştırmalar sonucu insanlara faydalı olduğu açıklandı. Şimdi nerede yapılıyor araştırıyorum, yaptıracağım. Kas ve kemik yapısına iyi geliyormuş.”

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ASİL 1 YAŞINDA

Spor spikeri Ersin Düzen ve meslektaşı olan eşi Seyhan Şaşko önceki gün oğulları Asil’in 1’inci yaş gününü kutladı.

Sünnet derisinden sonra ayı kanı

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Oğlunun doğum günü partisinden kareleri Instagram hesabına yükleyen Ersin Düzen, duygusal bir de not düştü: “Öpmeye, koklamaya, sarılmaya doyamadığım canım oğlum. Güzel gülüşün, her yaş gününde yüzünden eksik olmasın. 1 yılda bize hissettirdiklerin ve yaşattığın her şey için teşekkür ederiz.”

 KIZ BABASI OLACAĞIM

Ünlü şef Arda Türkmen ve eşi Melodi Elbirliler önceki gün dostlarıyla bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Türkmen, duygularını sosyal medya hesabından şöyle tarif etti: “Tatlı kızımıza kavuşmak için 2 aydan az kaldı. Allah’ın izniyle kız babası olacağım inşallah. Keyifli bir heyecan.”

Sünnet derisinden sonra ayı kanı

SEZONU YUNANİSTAN'TA KAPATTI

Betül Demir, yaz sezonunu komşuda kapattı. Şarkıcı, konser maratonuna bir süre ara verip soluğu Yunanistan’da aldı. Demir, pastırma yazının tadını bol bol denize girip güneşlenerek çıkardı. Şarkıcı, tatilinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Sanatçının tatili iki bilemedin üç gün olur. Döner dönmez yeni şarkılar için stüdyoya kapanıyoruz. Konserden konsere koşuyoruz. Ama şimdi kısa bir mola.”

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Sünnet derisinden sonra ayı kanı

AFİŞ HAZIR

Yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği komedi filmi “Müjdemi İsterim” 18 Kasım’da beyazperdede seyirciyle buluşacak.

Sünnet derisinden sonra ayı kanı

Ahmet Kural ve Ecem Erkek’in söylediği “Sigarası Yaldızlı” şarkısıyla büyük ilgi uyandıran “Müjdemi İsterim”in afişi de yayınlandı. Filmin eğlenceli hikâyesine gönderme yapan afişte başrol oyuncuları Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum yer aldı.

OYUN ÖNCESİ ALIŞVERİŞ

Vişne Bahçesi adlı tiyatro oyununda rol alan Erhan Yazıcıoğlu, geçen gün Trump Alışveriş Merkezi’nde objektife yansıdı.

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Sünnet derisinden sonra ayı kanı

Oyundan saatler öncesi Trump Alışveriş Merkezi’ne gelen usta sanatçı, daha sonra prova için Trump Sahne’ye geçti.

FEDAKAR BİE ANNE

 MURAT Dalkılıç’la sekiz aylık ilişkisi biten Sitare Akbaş işlerine yoğunlaştı.

Sünnet derisinden sonra ayı kanı

Ünlü oyuncu “Tek Yürek, İmalat Harbiye” adlı filmle beyazperdede izleyiciyle buluşacak. CB Film’in yapımcılığını üstlendiği “Tek Yürek, İmalat Harbiye”nin yönetmen koltuğunda Serdar Çetinkaya oturacak. Çekimleri önümüzdeki günlerde Eskişehir ve Ankara’da yapılacak filmde Sitare Akbaş, hasta çocuğu için mücadele eden sevgi dolu bir anne karakterine hayat verecek. “Tek Yürek, İmalat Harbiye” adlı filmin önümüzdeki yıl vizyona girmesi planlanıyor.

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TELEFONLARA İMZA ATTI

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar önceki gün Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneye çıktı.

Sünnet derisinden sonra ayı kanı

“Sıra Sende”, “Hüznün Gemileri”, “Son Bir Kez” gibi sevilen şarkılarının yanı sıra kemençesiyle de müzikseverlerden tam not alan Uzunlar yaklaşık bir buçuk saat sahnede kaldı. Ünlü şarkıcı Beyoğlu konserinde ilginç anlar da yaşandı. Onlarca müziksever sahneye telefonlarını uzatarak Ekin Uzunlar’dan imza atmasını istediler. Bu ilginç isteği kırmayarak onlarca hayranının telefonuna imza atan şarkıcı, “Yeni adetimiz bu oldu sanırım. Yeni akım başlatmış olduk” dedi.

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#Selen Görgüzel#Ersin Düzen#Erhan Yazıcıoğlu

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