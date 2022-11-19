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Aleyna Tilki'den itiraf: Çocukluğumu yaşayamadım

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#Aleyna Tilki#Şarkıcı#Havva Öztel
Aleyna Tilkiden itiraf: Çocukluğumu yaşayamadım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 12:33

Aleyna Tilki, takipçisinin “erken yaşta gelen şöhret”le ilgili sorusuna yanıt verdi: “Hiç çocukluğumu yaşama fırsatım olmadı. Psikolojik olarak getirisi değil, götürüsü oldu.”

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ALEYNA Tilki, Instagram sayfasında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Genç şarkıcı, “Küçüklükten beri büyük şöhret içindesin. Bu hayat sana ne kazandırdı, ne öğretti?” sorusu üzerine şöyle yazdı: “Kariyerimden önce hikâyemden dolayı hiç çocukluğumu yaşama fırsatım olmadı. ‘Çocuk star’ olma dönemindeyse kıyafetlerim ve röportajlarımla çocukluğumu biraz da olsa yaşıtlarım gibi yaşamış oldum. Onun dışında psikolojik olarak getirisi değil, götürüsü oldu. Ama kariyerimde hedefim dünya olduğu için erken başlamak en doğrusuydu.”

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BENİ ANLAYAN KİTLE OLUŞTU

Aleyna Tilki’ye “Bu kadar uzun süre albüm çıkarmama sebebin neydi?” sorusu da yöneltildi. şarkıcı, “Çünkü kendimi iyi hissetmiyordum. Beni benden başka biri olarak tanıyan topluma kendi parçalarımı vermek istemedim. Şu an beni anlayan bir kitle oluştuğunu düşündüğüm için artık hazırım” diye yanıt verdi.

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Düşünen özgür kadın güzelliği

 ALEYNA Tilki, bir takipçisinin yönelttiği “Niye bu kadar güzelsin?” sorusu üzerine şöyle dedi:

“Güzelliğin bir bütün olduğunu düşünüyorum. Yeteneklerimin arkasında durduğum, auramı düşük frekanslardan koruduğum, düşünen ve özgür bir kadın olduğum sürece her zaman güzel olacağım.”

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