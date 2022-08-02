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Aleyna Tilki'den paylaşımlarını eleştirenlere tepki: İç çamaşırı partisini hak ettiler

#ALEYNA TİLKİ#ALEYNA TİLKİ BİKİNİ#Aleyna Tilki Röportaj
Aleyna Tilkiden paylaşımlarını eleştirenlere tepki: İç çamaşırı partisini hak ettiler

Aleyna Tilki, sosyal medyada iç çamaşırlı fotoğraf paylaşmasını eleştirenlere tepki gösterdi: “Onlarla bir iç çamaşırı partisi yapalım demiştim, hak ettiler.”

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FESTİVAL SAHNESİNDE

Amerikan müzik dergisi Billboard’a verdiği röportajla gündem olan Aleyna Tilki, 48. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali’nin kapanış gecesinde sahneye çıktı. Öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcıya sosyal medyada paylaştığı iç çamaşırlı pozuna yönelik tepkiler soruldu. Daha önce “Sahte muhafazakârlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim” diyen Tilki, benzer bir yanıt verdi:

Aleyna Tilkiden paylaşımlarını eleştirenlere tepki: İç çamaşırı partisini hak ettiler

GERÇEK DEĞİL SAHTE

“Billboard haberimi paylaşıyorum, aklı başında olan az sayıdaki insan tebrik ediyor. Şarkı söylerken videomu paylaşıyorum, kimsenin bir reaksiyon gösterdiği yok. Ama diğer fotoğrafı paylaşınca herkes bir anda konuşmaya başlıyor. Çok değişik bir kitle. Bunlar gerçek değil, sahte muhafazakârlar. O yüzden onlarla bir iç çamaşırı partisi yapalım demiştim, hak ettiler.”

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DOĞRU YOLDAYIM!

Aleyna Tilki, Billboard röportajı için “Hayallerinin peşinden giden genç kadınlara örnek teşkil eden bir röportajdı. Çok gururlandım ve mutlu oldum. Billboard gibi bir mecranın benimle röportaj yapmak istemesi, benim müziğime değer verdiği anlamına geliyor ve doğru yolda olduğumu gösteriyor” dedi.

Aleyna Tilkiden paylaşımlarını eleştirenlere tepki: İç çamaşırı partisini hak ettiler

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