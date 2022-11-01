CanÄ±mÄ±zdan can gitti....Aleyna ve ben yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z o gÃ¼nÃ¼ unutmuyoruz

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Ä°ÅŸte Tv8'de yayÄ±nlanan 2. Sayfa programÄ±na konuk olan Havva Ã–ztel'in aÃ§Ä±klamalarÄ±:

* Ben kÄ±zlarÄ±mla arkadaÅŸ gibi deÄŸilim. Ben anneyim, kÄ±zlarÄ±mÄ±n yeterince arkadaÅŸlarÄ± var. Ben sadece annelik gÃ¶revimi yerine getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. TÄ±rnaklarÄ±mÄ± Ã§Ä±karmam gereken yerde de yapÄ±yorum, sonuÃ§ta Ã§ocuklarÄ±m yani. Bu anlamda profesyonel dÃ¼ÅŸÃ¼nemeyebilirim.

* IÅŸÄ±n Karaca ile bir diyaloÄŸum olmamÄ±ÅŸtÄ±. Sadece "sen de bir annesin, bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nerek yorumlarsan Ã§ok mutlu olurum" dedim. HiÃ§bir anne Ã§ocuklarÄ±yla ilgili aÄŸÄ±r yorum yapÄ±lmasÄ±nÄ± istemez.

* Ben Ã¶ÄŸrenci yurdu iÅŸletiyorum, 20 yÄ±ldÄ±r da bu iÅŸi yapÄ±yorum. Sosyal bakanlÄ±ktan ÅŸirketime geldiler bizi incelemek iÃ§in, 'Ã§ocuÄŸunuzu erken yaÅŸta kullanÄ±yor musunuz ekonomik olarak vs.' diye... Geldiklerinde tutuklanma kararÄ±, Ã§ocuÄŸumu alÄ±p yetiÅŸtirm yurduna vermek gibi bir ÅŸeyler dÃ¶nÃ¼yordu etrafta. O dÃ¶nemi hiÃ§ unutmuyorum. Aleyna'da unutmuyor. CanÄ±mdan can gitti.

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* Geldiler ve gÃ¶rdÃ¼ler, bu kadÄ±nÄ±n ekonomik durumu gayet iyi. Etrafta magazinde dÃ¶nen bir ÅŸey olunca da merak konusu oldu. 'Ã‡ocuÄŸu kullanÄ±yor mu?' Ã§abasÄ±na girdiler. Ã–yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ler.

Havva Ã–ztel, kÄ±zÄ± Aleyna Tilkinin 'Bir Ã§ok ÅŸeyi aÃ§Ä±klarsan ters kelepÃ§e takÄ±p gÃ¶tÃ¼rÃ¼rler o kiÅŸileri' sÃ¶zlerine de aÃ§Ä±klÄ±k getirdi.

* Bu konunun muhatabÄ± Aleyna olduÄŸu iÃ§in, buna onun cevap vermesi gerekir. Benim sessiz kaldÄ±ÄŸÄ±m herhangi bir durum yok. 16 yaÅŸÄ±nda sosyal bakanlÄ±ktan iÅŸ yerimize geliyorlar, bu tÃ¼r ÅŸeyleri dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z zaman Aleyna'nÄ±n tabii ki o dÃ¶nemki psikolojisini korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Magazinde sÃ¼rekli 'aile ona zarar mÄ± veriyor' ÅŸeyi var. Bilakis, magazin tarafÄ±ndan Aleyna adÄ± Ã§ok yÄ±prandÄ±. Muhtemelen Aleyna bunlardan bahsediyor ama bunun cevabÄ±nÄ± kendisi vermesi gerekir. Ben 7/24 yanÄ±ndaydÄ±m zaten. Bu kadar gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olmamÄ±zÄ±n nedeni de bu. Ã‡ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta olmasÄ± nedeniyle hep yanÄ±nda olmak zorundaydÄ±m. dolayÄ±sÄ±yla baÅŸÄ±na gelecek her ÅŸeyden annesi ve babasÄ± olarak onu koruduk.

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Havva Ã–ztel, Aleyna Tilki'nin ilk kez Haluk Levent'in sahnesinde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±:

*Haluk Levent, Maltepe'ye halk konserine gelmiÅŸti. Aleyna'da Yetenek Sizsiniz'e katÄ±lacaktÄ±. O heyecanÄ± atmasÄ±nÄ± istiyordum. Haluk Bey'in menajerine ulaÅŸtÄ±m. 'BirkaÃ§ gÃ¼n sonra Yetenek Sizsiniz'de yarÄ±ÅŸacak, sahnenize Ã§Ä±kÄ±p bir tane ÅŸarkÄ± sÃ¶ylemesini istiyorum.' dedim. Ã‡Ä±ktÄ±, sÃ¶yledi. Sonra Haluk Levent'in bir sahnesi daha vardÄ±. Aleyna'ya 'benimle geliyorsun' dedi. Ä°skender PaydaÅŸ ile de Ã§ok sahnesi oldu. Sonra beklettik. EÄŸitimi vardÄ±. Bir dÃ¶nemi geÃ§irmesi gerekiyordu.

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