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Ajda Pekkan'ı geren soru... Sizinle konuşmuyorum!

Güncelleme Tarihi:

#Ajda Pekkan#Okan Bayülgen#Özge Borak
Ajda Pekkanı geren soru... Sizinle konuşmuyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 15:46

Ajda Pekkan önceki gün Etiler’deki Günaydın Kebap’taydı. Yaklaşık 2 saat kaldığı mekân çıkışı görüntülenen ünlü şarkıcı gazetecilerin röportaj isteğini “Ben sizle konuşmuyorum” diyerek geri çevirdi.

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Pekkan, Sarıyer’deki villasını sattığı ve Tayland’dan 25 bin dolara gençlik iksiri getirdiği yönündeki sorulara “Hiçbir şey söylemiyorum, bunları sorduğunuz için sizlere röportaj vermiyorum” diyerek tepki gösterdi. (Sayit DURMAZ)

Ajda Pekkanı geren soru... Sizinle konuşmuyorum


Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Drakula Okan

Punk modeli kestiği saçlarıyla “Son Mohikan” benzetmeleri yapılan Okan Bayülgen önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Saçlarını gizlemek için şapka takan Bayülgen, yeni tarzıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Tarz yaratmak istemedim, oyunla ilgili bir durum bu. Yeni sezonda ‘Drakula’ projesi var. Ben de Drakula’yı oynayacağım. İyi bir kadrosu olacak. Tiyatro işleri için koşturuyorum.” (Behlül AYDIN)

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Ajda Pekkanı geren soru... Sizinle konuşmuyorum

Bayram’da İstanbul’da

Merve Boluğur önceki gün İstinye Park’ta objektiflere takıldı. Rahat tarzı ile dikkat çeken Boluğur, meraklı bakışlara aldırış etmeden alışveriş yaptı. Oyuncu, bayramda İstanbul’da ailesiyle olacağını söyledi.

Ajda Pekkanı geren soru... Sizinle konuşmuyorum

 
Mağazayı kapattık

Eski model ve oyuncu Ebru Destan, Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

Yaz planlarından bahseden Destan, “Yazlığa gideceğim. Zaten yazın televizyonla ilgili bir şey yapmayız. Eylülden itibaren buradayım” diye konuştu.

Nişantaşı’ndaki ayakkabı mağazasını kapattığını söyleyen model, “Anıtlar Kurulu’yla ilgili orada tabelayla ilgili sorun vardı. Oradaki sorun içinde olmak istemedim. Hem online hem yurt dışı devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Model, “Ticaret zor mu” sorusuna, “Zor ama hepimizin yapması gereken bir şey. Ben çalıştığım ve ürettiğim zaman mutlu oluyorum. Bana zor gelmiyor” yanıtını verdi.

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Ajda Pekkanı geren soru... Sizinle konuşmuyorum

Geçen yıldan kalma an

Özge Borak, geçen yaz teknede çekilmiş pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Borak, o anların altına şu notu yazdı: “O yaz buraya gelecek. Yok yok bu geçen yazdan kalma fotoğraf. Daha gidemedim yaz gelsin de hele…”

Ajda Pekkanı geren soru... Sizinle konuşmuyorum

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#Ajda Pekkan#Okan Bayülgen#Özge Borak

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