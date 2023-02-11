Ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın ablasından açıklama: Asılsız haberlere inanmayın!

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Youtube ve Instagram sayfasında paylaştığı Yemek videoları ile tanınan Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı.

Duymaz için umutlu bekleyiş sürerken, sosyal medyada ünlü fenomenin hayatını kaybettiği yönünde haberler paylaşılmaya başladı.

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O iddiaları Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz yalanladı.

"Şuan bekliyoruz. Asılsız haberlere inanmayın. Biz burada bir umutla bekliyoruz. Böyle haberleri duydukça ben daha çok panikliyorum, daha çok oraya gitmek istiyorum. İşlerini engellemek istemiyorum. Lütfen artık paylaşmayın!"