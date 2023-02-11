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Ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın ablasından açıklama: Asılsız haberlere inanmayın!

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#Taha Duymaz#Semiha Duymaz#Deprem
Ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Taha Duymazın ablasından açıklama: Asılsız haberlere inanmayın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 15:41

7.7'lik depremde ailesin ile birlikte enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz 'Asılsız haberlere inanmayın' dedi.

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Youtube ve Instagram sayfasında paylaştığı Yemek videoları ile tanınan Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı.

Duymaz için umutlu bekleyiş sürerken, sosyal medyada ünlü fenomenin hayatını kaybettiği yönünde haberler paylaşılmaya başladı.

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O iddiaları Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz yalanladı.

"Şuan bekliyoruz. Asılsız haberlere inanmayın. Biz burada bir umutla bekliyoruz. Böyle haberleri duydukça ben daha çok panikliyorum, daha çok oraya gitmek istiyorum. İşlerini engellemek istemiyorum. Lütfen artık paylaşmayın!"

Ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Taha Duymazın ablasından açıklama: Asılsız haberlere inanmayın

Semiha Duymaz, 6 saat önce bu paylaşımı yapmış ve dua istemişti...

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#Taha Duymaz#Semiha Duymaz#Deprem

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