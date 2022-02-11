'Adı Aylin'e 4 milyon TL’lik prodüksiyon

Haberin Devamı

Ayşe Kulin’in çok satan romanından uyarlanan “Adı Aylin” 16 Şubat’ta Zorlu PSM’de prömiyerini gerçekleştirecek.

Oyun için kostüm tasarımından dijital perdeye, New York’ta gerçekleştirilen fotoğraf ve video çekimlerine kadar toplam 4 milyon TL harcandı.

Başrolünü Tuba Ünsal’ın üstlendiği oyun, SM Production yatırımcı ortaklığı, Banu Atça’nın yürütücü yapımcılığı ve Turkcell’in iletişim sponsorluğunda hayata geçiriliyor.

Oyun, Aylin Devrimel Radomisli Cates’in prenseslikten Amerikan ordusuna katılmasına uzanan gerçek hayat hikâyesi ve hâlâ gizemini koruyan ölümünü anlatıyor.

Tuba Ünsal, hayallerini süsleyen projenin üzerinde senelerdir çalıştığını açıkladı.

Haberin Devamı

Oyunun kadrosunda Aylin Aslım, Özgürcan Çevik, Selen Domaç, Ece Yüksel, Hande Subaşı, Ali Yoğurtçuoğlu, Gökçen Gökçebağ, Korhan Başaran, Kağan Uluca ve Sedat Can Güvenç yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna ise Doğu Yaşar Akal oturuyor. Oyunculara 12 kişilik dans ekibi eşlik ediyor.