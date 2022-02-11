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Birce Akalay: Hastalığa şükrettim

#Birce Akalay#Sevgililer Günü#Koronavirüs
Birce Akalay: Hastalığa şükrettim
Behlül AYDIN

Oyuncu Birce Akalay önceki gün Etiler’de bir iş toplantısından çıkarken görüntülendi.

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Kısa süre önce koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu, sağlığının yerinde olduğunu söyledi:

“Uzun bir süre evden hiç çıkmadım, kimseyle görüşmedim. Bir hastalığa bu kadar şükredeceğimi hiç düşünmemiştim. Kendime ve hayvanlarıma vakit ayırdım. Tek başıma geçirdiğim güzel bir zaman oldu.”

Akalay, Sevgililer Günü’nü yalnız kutlayacağını açıkladı. Oyuncu, son dönemde hayranlarının tacizine uğrayan oyuncular hakkında ise “Umarım adalet yerini bulur.

Mağdur olmuş oyuncu arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasındayım. Bu bir hak değil, bu bir hastalık durumu. Fiilen bir şey yapamasam da manen yanlarındayım” dedi.

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